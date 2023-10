Großeinsatz nach Gasaustritt in der Fritz-Erler-Siedlung in Kreuztal – Mehrfamilienhaus und Stadtteilbüro evakuiert

(wS/red) Kreuztal 23. Oktober 2023 | ERSTMELDUNG | Am heutigen Montagmittag kam es gegen 13:30 Uhr in Kreuztal zu einem massiven Gasaustritt. Der Austritt ereignete sich in der Fritz-Erler-Siedlung im Eggersten Ring, außerhalb eines Mehrfamilienhauses. Die Polizei evakuierte daraufhin das Gebäude sowie das Stadtteilbüro. Straßen wurden gesperrt.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, der Netzbetreiber konnte den Gasaustritt nach einigen Minuten stoppen. Die Leitung wurde abgeklemmt.

Zurzeit sind noch Einsatzkräfte vor Ort und führen Messungen durch. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses und des Stadtteilbüros können noch nicht in ihre Wohnungen zurückkehren.

Nach Angaben der Feuerwehr ist die Gefahr für die Bevölkerung inzwischen gebannt.

Update:

Bei Blitzschutzarbeiten ereignete sich ein Zwischenfall, als ein Baggerfahrer versehentlich eine Gasleitung beschädigte. Ein lautes Zischen signalisierte sofort die Gefahr, und der Baggerfahrer handelte umsichtig, indem er umgehend die Feuerwehr alarmierte und den Gefahrenbereich verließ.

Die hinzugerufene Gasversorgungsfirma reagierte rasch, unterbrach die Gaszufuhr, und somit konnte ein größerer Gasaustritt verhindert werden, wie bereits zuvor berichtet.

Bei diesem Einsatz waren mehrere Feuerwehreinheiten beteiligt, darunter die Feuerwehr Eichen, Kreuztal, Krombach, Ferndorf und Kredenbach. Ebenfalls im Einsatz waren Rettungskräfte des DRK und die Polizei, um die Sicherheit und Koordination zu gewährleisten.

Die Feuerwehr führte im Anschluss Freimessungen durch, um sicherzustellen, dass keine weiteren Gefahren bestanden. Glücklicherweise konnte der Einsatz schnell und ohne größere Zwischenfälle beendet werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de