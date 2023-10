Herbst- und Mittelaltermarkt in Freudenberg am Samstag 14.10. und Sonntag 15.10.2023

(wS/fr) Freudenberg 04.10.2023 | Am 3. Oktoberwochenende findet der traditionsreiche Herbst- und Mittelaltermarkt in Freudenberg statt. An diesem Wochenende herrscht dann wieder im Kurpark und in der historischen Altstadt ein lebendiges Markttreiben.

Wie im Vorjahr wird der Mittelaltermarkt den Kurpark in eine längst vergangene Zeit zurückversetzen, während der Herbstmarkt im Herzen der Altstadt (Färber- und Oranienstraße) ein buntes Warenangebot präsentiert.

Händler, Handwerker, Künstler und Gaukler – bunt wie der Herbst selbst ist das Angebot des Mittelaltermarktes, auf dem teilweise kuriose Raritäten zu finden sind. Hier können viele alte Traditionen bewundert und in Aktion erlebt werden. Neben beliebten Acts wie der Combo Unvermeydbar und der heimischen Band Waldläufer wird der Markt in diesem Jahr außerdem durch neue Künstler wie das Duo Spielmann Absolem und Gaukler Timolino bereichert.

Auf dem Herbstmarkt verwandeln Stände mit Naturprodukten, Haushaltswaren, Bekleidung, Deko-Artikeln, Schmuck, Lederwaren und Gewürzen, Süßwaren, edlen Likören bis hin zu Beratungsleistungen für Haus und Garten den Flecken in einen großen Basar. Für das leibliche Wohl wird nicht nur an den kulinarischen Ständen, sondern auch in der örtlichen Gastronomie bestens gesorgt.



Am verkaufsoffenen Sonntag öffnen die Freudenberger Händler von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Präsentiert werden aktuelle Herbstmode, neueste Deko-Trends und attraktive Angebote und Geschenkideen. Eine gute Beratung versteht sich dabei von selbst.

Eine Spiel- und Aktionsfläche für Kinder sowie der beliebte Kinderflohmarkt finden am Sonntag auf dem Parkplatz der VR-Bank statt. Alle Kinder und Jugendliche sind eingeladen an diesem Tag von 11 bis 18 Uhr auf dem Kinderflohmarkt zu verkaufen, kaufen oder zu tauschen. Es bedarf keiner vorherigen Anmeldung. Eine Decke oder ein Tisch zum Anbieten der Ware ist selbst mitzubringen.



Der Verein Freudenberg WIRKT legt als Veranstalter mit seinem Organisationsteam MM Produktion und der agentur57 aus Siegen großen Wert darauf, ein familienfreundliches Angebot mit besonderem Ambiente in einer gemütlichen Atmosphäre zu schaffen. Veranstalter und Organisatoren wünschen allen Besucherinnen und Besuchern ein unterhaltsames Herbst-Wochenende im Flecken.

WICHTIGER HINWEIS:

Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit sind die Straßen Zum Kurpark, Markt-, Mittel-, Post- und Unter-, Oranien-, Kölner-, und Färberstraße am 14. und 15. Oktober gesperrt.

Die Zufahrtsstraße Zum Kurpark darf ausschließlich von Anwohnern der Straßen Am Schieferacker, Seelbachsecke, Gartenstraße, Gambachsweg und Am Gambachsweiher genutzt werden. Bitte weisen Sie Ihre Besucher rechtzeitig auf die Straßensperren hin. Zufahrtsstraßen dürfen nur so beparkt werden, dass Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge ungehindert passieren können.

Besucher nutzen bitte hauptsächlich den Parkplatz der Freilichtbühne in der Kuhlenbergstraße. Geheingeschränkte Personen dürfen bis zum Marktplatz bzw. bis zur Parkfläche im Kurpark fahren/gebracht werden.