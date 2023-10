Kreuztaler Seniorenbeirat on Tour im Landtag in Düsseldorf

(wS/kr) Kreuztal 16.10.2023 | Der Seniorenbeirat der Stadt Kreuztal war jüngst zu Gast im NRW-Landtag in Düsseldorf.

Auf Einladung der Landtagsabgeordneten Anke Fuchs-Dreisbach (CDU) besichtigte die 22- köpfige Gruppe zusammen mit 13 Sängern des MGV Gernsdorf aus Wilnsdorf das Landtagsgebäude und wurden dabei von einer Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung geführt.

Die Gruppe erfuhr dabei viele Details zur Geschichte des Landtages, besichtigte den großen Plenarsaal und erhielt eine Übersicht über die Sitzverteilung der politischen Parteien und die Funktionsweise des Parlaments.

Nach einer Stärkung mit Kaffee und Kuchen wurden die Siegerländer Fahrtteilnehmer/innen in den Fraktionssaal der CDU geführt. Dort erwartete sie ihre Gastgeberin Frau Fuchs-Dreisbach. Sie gab zunächst einen Überblick über ihre politischen Wurzeln und berichtete anschließend über aktuelle zentrale politische Themen. Anschließend war Zeit für Fragen und Anregungen, die die Anwesenden nutzten, um auf die so empfundene zunehmenden Altersdiskriminierung nicht zuletzt durch staatliche Institutionen und Behörden hinzuweisen.

So wurde bemängelt, dass der Zugang zu staatlichen Leistungen immer häufiger nur via Internet möglich sei, wie zum Beispiel der Kauf des 49-Euro-Tickets, der Zugang zu Heizungsbeihilfen durch das Land oder die Abgabe der der Ärger und die Hilflosigkeit der Betroffenen, wenn ein dringender Facharztbesuch notwendig ist und lange Wartezeiten entstehen.

Frau Fuchs-Dreisbach bedankte sich für den Besuch der Reisegruppe aus ihrem Heimatwahlkreis und die rege Diskussion und die Anregungen, die sie erfahren habe. Vor dem Verlassen des Landtagsgebäudes versammelte sich die Reisegruppe zu einem Erinnerungsfoto.

Nach dem offiziellen Teil der Informationsfahrt hatten die Teilnehmer am Nachmittag die Gelegenheit, für einige Stunden in der Landeshauptstadt zu verweilen, um auf der Rheinpromenade spazieren zu gehen und die Düsseldorfer Altstadt zu besuchen.

Den Mitgliedern des Kreuztaler Seniorenbeirates wird der spannende und informative Ausflug nach Düsseldorf positiv in Erinnerung bleiben.

Fotos: Stadt Kreuztal