Lesen lernen und Spaß dabei: „Dritter Ort“ wird zum Lesezentrum

(wS/bb) Bad Berleburg 12.10.2023 | Lesen macht Spaß, glücklich und stark. Im „Dritten Ort – Bücherei der Zukunft“ geht es genau darum. Die richtige Wahl für den Lesestoff ist aufgrund der großen Auswahl quasi garantiert. Doch die Stadtbücherei in Bad Berleburg möchte noch mehr – und bietet gemeinsam mit einer ehrenamtlichen Lesepatin individuelle Lesestunden zu individuellen Zeiten für Kinder an. Auf diese Weise avanciert der „Dritte Ort“ künftig zum Lese- und Lernzentrum. „Das Lesen des ersten Buches ist ein Schritt in die Selbstständigkeit – und weckt die Neugier auf weiteren Lesestoff. Das Lesen an einem besonderen Ort steigert das Vergnügen zusätzlich: in unserem ,Dritten Ort‘.

Und mithilfe unserer Lesepatin gelingt das Lernen quasi spielend“, erklärt Tanja Koch. Die Leiterin der Stadtbücherei freut sich über das neue Angebot, für das sich Interessierte direkt persönlich in der Poststraße 42 in Bad Berleburg oder per E-Mail unter stadtbuecherei@bad-berleburg.de melden können. „Zusammen Lesen lernen macht nicht nur Spaß, es steigert auch das Selbstbewusstsein“, weiß Tanja Koch.

Nebenbei schreiben die Kinder ein Lesetagebuch, um Fortschritte sehen und bestaunen zu können.



Foto: Stadt Bad Berleburg