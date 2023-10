Letzte Astwerkabfuhr in diesem Jahr

(wS/hi) Hilchenbach 14.10.2023 | Vom 23. bis 26. Oktober wird zum letzten Mal in diesem Jahr Astwerk im Stadtgebiet von Hilchenbach kostenlos abgefahren.

Am Montag, dem 23. Oktober, beginnt die Abfuhr im Bezirk 1, also Hilchenbach.

Am Dienstag, dem 24. Oktober, wird in Müsen und Vormwald (Bezirk 2) Astwerk eingesammelt. Am Mittwoch, dem 25. Oktober, fährt das Abfuhrunternehmen den Bezirk 3, also die Stadtteile Allenbach, Grund, Hadem, Helberhausen, Lützel und Oberndorf an. Abgeschlossen wird die Sammlung am Donnerstag, dem 26. Oktober, in Dahlbruch, Oechelhausen und Ruckersfeld (Bezirk 4).

Die Stadtverwaltung bittet folgende Hinweise zu beachten:

Das Astwerk ist gebündelt, ohne Verwendung von Draht oder Kunststofffasern, auf den an der Straße angrenzenden Gehweg ohne Gefährdung für die Öffentliche Sicherheit und Ordnung zu legen. Falls an Ihrem Grundstück kein Gehweg an die Straße angrenzt, können Sie das Astwerk an Ihre private Grundstücksgrenze legen, so, dass Ihr Grundstück beim Einsammeln nicht vom beauftragten Unternehmer betreten werden muss.

Wie bei den anderen Abfallarten auch, sollte das Astwerk am Abfuhrtag bis 6 Uhr bereit gelegt sein.

Nicht abgefahren werden Gras, Moos, Blätter oder ganze Baumstämme. Auch Astwerk in Plastiktüten, Säcken oder Pappkartons werden vom Abfuhrunternehmen nicht mitgenommen oder entleert. Der Durchmesser der Äste und Stämme darf maximal 10 cm betragen. Die Bündel dürfen nicht länger als 2 m und nicht schwerer als 20 kg sein. Die Abfuhr erfolgt nur in haushaltsüblichen Mengen.

