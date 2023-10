Literaturpflaster: Das große Ganze steht in Frage – Von der Frankfurter Buchmesse direkt zum Berleburger Literaturpflaster

(wS/bb) Bad Berleburg 15.10.2023 | Von der Frankfurter Buchmesse direkt zum Berleburger Literaturpflaster: Am Donnerstag, 19. Oktober, ist der preisgekrönte Autor Gašper Kralj mit seinem Roman „Splitter eines Lebens“ zu Gast in Bad Berleburg.

Gašper Kralj ist Autor und Übersetzer. Er ist einer der interessanten jungen slowenischen Autoren, die zur Gast auf der Frankfurter Buchmesse sind. Für die Lesung in Bad Berleburg unterbricht er seine Termine auf der Messe und kommt für diesen Abend in den „Dritten Ort – Bücherei der Zukunft“ in Bad Berleburg. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr.

In seinem preisgekrönten, komplexen Roman stellt Kralj immer wieder das große Ganze infrage. Sein Ziel ist es, die Lesenden auf den Kopf zu stellen, ihnen zu zeigen, dass es mehr als nur eine Welt gibt.

Zum Inhalt: Ein slowenischer Übersetzer, der namenlos bleibt, begibt sich auf die Suche nach der Vergangenheit seiner Großmutter. Die katalanische Architektin Klara, die er in Barcelona kennengelernt hat, animiert ihn, die Geschichte aufzuschreiben. Aus der ersten Begegnung der beiden entwickelt sich eine Fernbeziehung, die sich zumeist über Videokonferenzen und E-Mails abspielt und zunehmend durch das Schreibprojekt geprägt wird. Auf der einen Seite steht der Übersetzer: zögerlich, verträumt, verloren. Auf der anderen Seite Klara: rational, entschlossen, präzise – aber auch manipulativ. Es entspinnt sich eine in vielerlei Hinsicht seltsame Beziehung, in der es keine Versöhnung gibt, in der ständig Spannungen und Widersprüche herrschen, die zum Denken anregt, aber auch zeigt, was binäre Schemata sprengt. Eintrittskarten sind an den bekannten Vorverkaufsstellen, online unter www.proticket.de oder an der Abendkasse erhältlich.



