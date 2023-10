Literaturpflaster: Über die Widersprüche der Gesellschaft

(wS/bb) Bad Berleburg 20.10.2023 | Direkt von der Frankfurter Buchmesse nach Bad Berleburg: Der große slowenische Literat Drago Jančar ist am Montag, 23. Oktober, um 19.30 Uhr im Rahmen des Literaturpflasters zu Gast in der Stadt der Dörfer. Im „Dritten Ort – Bücherei der Zukunft“ liest er aus seinem jüngsten in deutscher Sprache erschienen Werk: „Als die Welt entstand“. Der für seinen wunderbaren Erzählstil bekannte Autor hat eine Vielzahl von Auszeichnungen erhalten – und erzählt in der Stadtbücherei in Bad Berleburg eine Geschichte vom Aufwachsen in Zeiten des Umbruchs.

Zum Inhalt: Danijel weiß nicht, wem er es recht machen soll – dem Vater, der mit seinen Kameraden vom kommunistischen Kämpferbund permanent den Sieg über Nazideutschland feiert; oder der Mutter, die ihn trotz allem zum Religionsunterricht zu den Kapuzinern schickt? Staatlich verordneter Pioniereid da, Glaubensbekenntnis von Pater Aloisius dort. Veränderungen kündigen sich an, als die junge Sekretärin Lena in die Erdgeschosswohnung einzieht und damit nicht nur Danijels Fantasie anregt, sondern den ganzen Stadtteil in Unruhe versetzt. Meisterhaft erzählt Drago Jančar diese Geschichte aus dem Maribor der ausgehenden 1950er Jahre, in der sich die Widersprüche der slowenischen Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg spiegeln. Restkarten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen oder an der Abendkasse.

Der große slowenische Literat Drago Jančar gastiert im Rahmen des Literaturpflasters in Bad Berleburg. Foto: privat

