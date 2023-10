MULTIVISIONSVORTRAG Kanada – Der Westen

(wS/si) Siegen 02.10.2023 | Auf unserer Rundreise durch den Westen Kanadas erleben wir beeindruckende Städte wie Vancouver und Calgary, faszinierende Landschaften in den Nationalparks Banff und Jasper, wo man Wanderungen entlang der türkisblauen Seen machen sollte, und vieles mehr. Mit etwas Glück können wir Tiere in freier Wildbahn beobachten.

Besonderes Highlight ist der Besuch eines Rodeo, bei dem Cowboys waghalsige Darbietungen zeigen.

Noch bis in die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts wurden die First Nations, wie die indigene Bevölkerung Kanadas bezeichnet wird, unterdrückt. Inzwischen bemüht man sich um Wiedergutmachung und die First Nations gewinnen an Selbstbewusstsein. Das erleben wir bei einem Powwow, einem traditionellen Fest.

Eine Reisereportage von Gerhard Braunöhler

Der Referent ist Fotograf aus Leidenschaft. Seine brillanten Bilder auf großer Leinwand bieten im

Einklang mit ausgewählter Musik ein besonderes audiovisuelles Erlebnis.

www.Bilderreisen-AV.de

Keine Anmeldung erforderlich!

vhs Siegen KrönchenCenter Sonntag, 22.10.2023, 15.00 Uhr, 5,- €: