Neue Abstellbügel für Fahrräder in Freudenberg

(wS/fr) Freudenberg 16.10.2023 | Die Stadt Freudenberg hat im Innenstadtbereich die vorhandenen Einstell-Fahrradständer gegen neue Anlehnbügel ausgetauscht.

Die Erneuerung der Abstellanlagen für Fahrräder ist Teil des städtischen Radverkehrskonzeptes. Mit den neuen Bügeln sollen nun auch E-Bikes besser, sicherer und felgenschonender abgestellt werden können.

Stadtverwaltung und Stadtrat sehen hierin eine gute Investition in die Zukunft und einen positiven Schritt in Sachen Mobilitätswende. „Wir setzen große Hoffnung darauf, dass mehr Bürgerinnen und Bürger mit dem Rad fahren, wenn es bessere öffentliche Abstellanlagen gibt, denn eine stand- und diebstahlsichere Abstellmöglichkeit für das Fahrrad ist eine wichtige Voraussetzung für die Nutzung von Fahrrädern“, erklärt Bürgermeisterin Nicole Reschke. „Erst recht vor dem Hintergrund, dass die neuen Fahrräder, darunter zahlreiche E-Bikes, immer hochwertiger sind.“

Die neuen Anlehnbügel bieten neben einer guten Standsicherheit auch die Möglichkeit, das Rad am Rahmen und am Vorderrad mit einem Fahrradschloss zu sichern.

Die neuen Fahrrad-Anlehnbügel wurden an den beiden Eingängen des Rathauses sowie in der Oranienstraße/Ecke Färberstraße errichtet. Im Kurpark waren die Anlehnbügel bereits bei der Parksanierung eingebaut worden und werden dort von den Radfahrenden sehr gut angenommen. Daher hatte der Stadtrat Anfang 2023 beschlossen, auch die übrigen öffentlichen Fahrradständer erneuern zu lassen.

