PKW-Fahrer überschlägt sich auf der L 909 zwischen Eisern und Obersdorf

(wS/red) Siegen – Wilnsdorf 22.10.2023 | Erstmeldung | Heute früh gegen 01:35 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Unfall auf der L909 alarmiert. Ein BMW-Fahrer, der von Eisern in Richtung Obersdorf (Rödgener Straße) unterwegs war, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Straße ab und schleuderte eine Böschung hoch. Das Fahrzeug überschlug sich, bevor es total demoliert auf der Straße zum Stehen kam. Der Unfall verursachte erheblichen Schaden am Fahrzeug, das nach dem Crash als völliger Totalschaden eingestuft wurde. Der Fahrer wurde unmittelbar an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt.

Die Rödgener Straße musste während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr streuten Betriebsmittel mit Bindemittel ab, leuchteten aus und sicherten die Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen, weitere Infos folgen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

