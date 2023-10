Siegerehrung des 32. Krombacher Freizeit Cups: Rekordsumme an Café Patchwork gespendet

(wS/kro) Kreuztal 16.10.2023 | Am vergangenen Freitag konnten 80 Fußballer endlich ihre erfolgreiche Teilnahme am 32. Krombacher Freizeit Cup feiern. Die Siegerehrung des größten Hobby-Hallenfußballturniers Südwestfalens findet traditionell in der Krombacher Braustube statt, die pandemiebedingt für längere Zeit geschlossen war. Neun Monate nach dem erfolgreichen Fußballturnier in den beiden Sporthallen am Giersberg war es jetzt so weit: Die Turniersieger FC Tiki Taka, der zweitplatzierte PSG Siegerland sowie die anderen Halbfinalisten ThekenSportVerein Siegen und Café Kostbar konnten gemeinsam auf den sportlichen Erfolg anstoßen.

Siegens stellvertretender Bürgermeister Jens Kamieth bedankte sich bei den vielen ehrenamtlichen Helfenden und bei Turnierorganisator Rolf Kocher, bevor er die Urkunden und Preise an die Teams übergab. Die Siegerehrung war seit der pandemiebedingten Schließung die erste Feier in der frisch renovierten Braustube, bevor ab dem 26. Oktober offiziell wieder Gäste zur Brauereibesichtigung in Krombach begrüßt werden können.

Neben der erfolgreichen Turnierleistung freuten sich alle besonders über die hohe Spendensumme, die im Rahmen der Veranstaltung zusammengekommen ist. 6.100 Euro wurden durch Essens- und Getränkeverkauf, Erlöse der Tombola sowie Einnahmen aus Startgeldern gesammelt und an den Tagesaufenthalt „Café Patchwork“ gespendet.Das Café Patchwork bietet Wohnungslosen neben warmen Mittagessen vor allem eine Möglichkeit zum Austausch und zur Teilhabe.„Wir freuen uns sehr, das tolle regionale Engagement des Café Patchworks mit unserer Spende unterstützen zu können.

Bisher ist es die höchste Spendensumme in der Geschichte der Krombacher Freizeit Cups“, so Organisator Rolf Kocher. „Nach der Siegerehrung ist vor dem Krombacher Freizeit Cup 2024: Wir sind aktuell mitten in der Planung für die nächste Auflage des Hallenfußballturniers, das am Wochenende des 13. und 14. Januar 2024 stattfindet“. Noch sind ein paar Plätze frei: Bis zum 31. Oktober können sich Teams per Mail (mundr.kocher@web.de) anmelden.

Gelungene Abschlussfeier des Krombacher Freizeit Cups 2023: Jens Kamieth (MdL, stellv. Bürgermeister der Stadt Siegen), Noah Emrich (FC Tiki Taka), Tom Köster (Gebietsverkaufsleiter Gastronomie Krombacher Brauerei ), Uwe Kanis (Gesamtleiter Diakonie Soziale Dienste für das Café Patchwork), Tim Dergsten (Café Kostbar), Tim Schuck (ThekenSportVerein Siegen), Holger Trogisch (PSG Siegerland) und Turnierorganisator Rolf Kocher.

