Solidarität mit Israel Kundgebung am Samstag in Siegen

(wS/am) Siegen 12.10.2023 | Angesichts des brutalen Überfalls der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf die Bevölkerung Israels veranstaltet ein Bündnis bestehend aus der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegerland e.V., dem Aktiven Museum Südwestfalen e.V., dem Kreisjugendring Siegen-Wittgenstein e.V. und Tacheles, das Netzwerk gegen Antisemitismus Siegen, eine Solidaritätskundgebung als Zeichen der Anteilnahme mit den Menschen in Israel.

Die Kundgebung findet am Samstag, den 14.10.23, um 16 Uhr auf dem Jakob-Scheiner-Platz in Siegen statt.

Alle Organisationen sind in der deutsch-israelischen Zusammenarbeit aktiv und fördern maßgeblich die deutsch-israelische Freundschaft zwischen dem Kreis Siegen-Wittgenstein und dem israelischen Partnerkreis Emek-Hefer. Das Bündnis ruft dazu auf, zusammenzustehen und ein Zeichen zu setzen gegen den Terror, gegen jeden Antisemitismus, für die Souveränität Israels und in Gedenken an die Ermordeten, Entführten und Verletzten. Zudem weist das Bündnis darauf hin, dass der Partnerkreis Emek-Hefer einen Hilfsfonds eingerichtet hat. Spenden zur Unterstützung der Menschen vor Ort sind herzlich willkommen; der Spendenlink ist zu finden in den facebook-Profilen der CJZ sowie des Kreisjungendrings.