Unfall nach Bedrohung in Buchen-Sohlbach: Polizei ermittelt

(wS/red) Siegen 09.10.2023 | Am Samstagnachmittag, kurz nach 17 Uhr, ereignete sich in der Gutenbergstraße in Buchen-Sohlbach eine Bedrohungslage. Gemäß Angaben der Polizei kam es zu einem Streit, bei dem ein 42-jähriger Mann mutmaßlich zwei Personen bedrohte. Die beiden Personen versuchten, mit einem PKW zu fliehen, und erfassten dabei den 42-Jährigen.

Augenzeugen alarmierten umgehend die Polizei, und die Einsatzkräfte, begleitet von Martinshorn und Blaulicht, waren rasch vor Ort. Auch ein Notarzt und ein Rettungswagen wurden zur Einsatzstelle alarmiert. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der verletzte Mann in mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Laut ersten Informationen erlitt er leichte Verletzungen.

Unmittelbar an der Einsatzstelle begannen die Polizeibeamten mit den ersten Ermittlungen. Während des Einsatzes war die Gutenbergstraße für den Verkehr zeitweise vollständig gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei in diesem Fall sind noch im vollen Gange.



Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de