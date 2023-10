Universität Siegen verbessert sich im THE-Ranking 2024 deutlich – Verbesserungen in fast allen Bereichen

(wS/uni) Siegen 10.10.2023 | Beim aktuellen THE-Ranking konnte die Universität Siegen bei nahezu allen Parametern deutliche Verbesserungen erzielen. In der Gesamtplatzierung landete sie unter den besten 800 von insgesamt rund 1.900 Hochschulen aus aller Welt.

Einmal im Jahr kürt das Magazin „Times Higher Education“ die besten Universitäten der Welt. Die Universität Siegen wird im aktuellen THE-Ranking für das Jahr 2024 im Bereich zwischen den Plätzen 601 und 800 gelistet. Im Vergleich zum vergangenen Jahr hat sie sich damit um eine Gruppe verbessert (damals lag die Platzierung im Bereich zwischen 801 und 1.000), obwohl am aktuellen Ranking rund 100 Universitäten mehr teilgenommen haben. Bei allen fünf Leistungsdimensionen des Rankings – Lehre, Forschungsumfeld, Forschungsqualität, Internationalität, Industrie – erzielte die Uni Siegen überdurchschnittliche Ergebnisse.

Die deutlichsten Verbesserungen wurden im Bereich der Forschungsqualität erreicht: Hier konnte die Universität im Vergleich zum Vorjahr um 19,3 Punkte zulegen. Mit einer Gesamtpunktzahl von 60,7 liegt Siegen hier deutlich über dem weltweiten Durchschnittswert (52,4 Punkte). Auch im Bereich der Internationalen Ausrichtung konnte die Universität gut zulegen – sowohl beim Anteil internationaler Mitarbeiter*innen und Studierender, als auch bei Veröffentlichungen mit internationaler Beteiligung.

Nur bei zwei Einzelparametern ist im Vergleich zum letzten Ranking ein Minus zu verzeichnen: Beim Verhältnis zwischen Studierenden und akademischem Personal sowie bei den Forschungseinnahmen gemessen am akademischen Personal.

Aus deutscher Sicht am besten abgeschnitten hat bei dem Ranking die TU München mit Platz 30, gefolgt von der LMU München (Platz 33) und der Universität Heidelberg (Platz 43). An der Spitze des Gesamtrankings steht die Universität Oxford in Großbritannien, gefolgt von den US-Universitäten Standford und dem Massachusetts Institute of Technology.

Das THE-Ranking bewertet zurzeit mehr als 1.900 Universitäten weltweit anhand von 17 unterschiedlich gewichteten Indikatoren in den oben genannten fünf Leistungsdimensionen. Das aktuelle „THE-Ranking 2024“ bezieht sich auf Daten aus den Jahren 2018-2022.