Vogelausstellung bei Blumen-Risse in Kreuztal-Buschhütten am 07. und 08. Oktober 2023

(wS/vavv) Kreuztal 03.10.2023 | Am 07. und 08. Oktober 2023 wird das Blumen- und Gartencenter Blumen Risse in Kreuztal-Buschhütten wieder zu einem Vogelparadies.

An diesem Wochenende zeigt die Vereinigung für Artenschutz, Vogelhaltung und Vogelzucht (AZ) e. V., Ortsgruppe 108 Siegen, auf einer großen Vogelausstellung eine Vielzahl gefiederter Gesellen.

Die Siegerländer Vogelzüchter treten in diesem Jahr bereits zum 26. Male mit ihren Zuchterfolgen an die Öffentlichkeit und haben keine Mühen gescheut, den Besuchern wieder eine große und artenreiche Vogelschau zu zeigen. Sie möchten damit einen Einblick in die Vielfalt der Vogelwelt geben.

Neben den bekannten Vogelarten wie Wellensittichen und Kanarienvögeln werden vor allem seltene Großsittiche und exotische Prachtfinken den Beobachter faszinieren.

Viele der ausgestellten Vögel sind in ihren Heimatländern vom Aussterben bedroht. Durch die intensive Landbewirtschaftung sowie weltweite Zerstörung von Lebensräumen ist die sachkundige Zucht in Menschenhand kurz- und mittelfristig die einzige Möglichkeit, bedrohte Vogelarten vom Aussterben zu bewahren, damit diese der Nachwelt erhalten bleiben.

In großzügigen, natürlich ausgestatteten Volieren und Vitrinen werden Vögel aus verschiedenen Kontinenten ausgestellt. Eine breite Artenvielfalt heimischer und exotischer Vögel werden zu sehen sein. Kanarienvögel werden den Vogelfreund mit ihrem Gesang verzaubern. Aber auch die Liebhaber einheimischer Vogelarten können sich u. a. auf Distelfinken, Erlen- und Birkenzeisige freuen.



Die Ausstellung wird am Samstag von 9.00 bis 18.00 Uhr und am Sonntag von 11.00 bis 16.00 Uhr geöffnet sein.

Der Eintritt ist frei. Die Mitglieder der Vereinigung für Artenschutz, Vogelhaltung und Vogelzucht (AZ), Ortsgruppe 108 Siegen, freuen sich auf Ihren Besuch und stehen während der Ausstellung gerne auch mit nützlichen Ratschlägen zum Thema Vogelhaltung und Vogelzucht bereit.