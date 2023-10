Zeitreise ins Jahr 1577: Nachtwächterführung und Stadtmauererkundung in Siegen

(wS/si) Siegen 04.10.2023 | Nachtwächterführung: Freitag, den 13.10.23 ab 21.00 Uhr, Hauptportal Nikolaikirche

Kommen Sie mit auf eine Zeitreise in das Jahr 1577 und begleiten Sie den Nachtwächter Balthasar bei seinem Dienstgang durch die dunklen Gässchen der Siegener Altstadt.

Der würdige Büttel ist ein Zeitgenosse des großen Peter Paul Rubens und weiß so einiges über den Siegener Magistrat, aber auch den Scharfrichter Montanus zu berichten, denn vieles, was eigentlich im Dunkeln bleiben sollte, bleibt seinem geschulten Wächterauge nicht verborgen.

Und wenn Sie auch gern einmal ins Fettnäpfchen treten oder die Halsgeige spielen möchten, sollten Sie nicht versäumen, sich anzumelden.

Die vom Stadtmarketing Siegen angebotene Führung, dauert etwa 1 ¼ Stunde und ist kostenpflichtig (Erw: 10,00 € / Kinder (6-14): 5,00 €. Eine Anmeldung ist unbedingt bis Freitag, den 13.10.23 / 13.00 Uhr erforderlich unter: 0271-303-82822 oder unter hallo@visitsiegen.de

„Stadtmauerführung“

Einblick in ein spannendes Kapitel der Vergangenheit, gibt es bei einer Stadtführung unter dem Titel „Die Siegener Stadtmauer in alter Zeit – vom Bau und zur Finanzierung der städtischen Verteidigungseinrichtungen“. Nicht unerhebliche Teile der alten Verteidigungsanlagen der Stadt Siegen, sowie der Befestigungen des Oberen

Schlosses auf dem Siegberg, aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit haben sich erhalten und werden bei der Führung entlang ihres noch deutlich erkennbaren Verlaufs gezeigt.

Die Führung ist kostenpflichtig und dauert etwa zwei Stunden. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Hauptportal der Martinikirche. Eine Anmeldung für diesen Rundgang ist bei der Stadtmarketing Siegen GmbH unter Tel. (0271) 303-82822 oder unter E-Mail: hallo@visitsiegen.de bis Freitag, 13.10.2023, 13.00 Uhr unbedingt erforderlich.