17. Jahresempfang der Fakultät III: Die neuen Doktoren erhielten ihre Promotionsurkunden

(wS/uni) Siegen 02.11.2023 | Die neuen Doktoren erhielten beim Jahresempfang der Fakultät III an der Universität Siegen ihre Promotionsurkunden in einem feierlichen Akt. Ihren 17. Jahresempfang beging die Fakultät III Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht der Universität Siegen im Oktober

im Haus der Siegerländer Wirtschaft in Siegen. 27 Doktoren konnten im zurückliegenden akademischen Jahr ihre Promotion erfolgreich abschließen.

Beim Empfang wurden die Promotionsurkunden vor rund 150 Gästen feierlich übergeben. Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Verwaltung

und Politik blickten gemeinsam mit den Mitgliedern der Fakultät auf das vergangene akademische Jahr zurück. Den Festvortrag hielt Dr. Steffen Lange, welcher über das Thema „Jenseits von Grünem Wachstum vs. Degrowth – wie schaffen wir die Transformation?“ referierte.

Die Fakultät vergab außerdem die Promotionspreise. Die Dissertation von Dr. Patrick Hertrampf wurde mit dem Rolf H. Brunswig-Promotionspreis der Universität Siegen ausgezeichnet, der bereits zum 15. Mal vergeben wurde. Den Althusius-Preis der Fakultät für wissenschaftlichen Nachwuchs erhielt Dr.

Maximilian Philipp Krüger. Alle Preisträger promovierten mit der Bestnote „summa cum laude“. Sonja Allen erhielt für ihre Masterarbeit und Dr. Robér Rollin für seine Dissertation den Preis der Universität Siegen für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses von der Stiftung Freie Rohrwerke Siegen.

Der Dr. Wolfgang Dieter Lange Wissenschaftspreis ging in diesem Jahr an Professor Dr. Martin Thomsen. Bereits zum zwölften Mal wurde bei diesem Jahresempfang der Preis für die beste Lehre verliehen. Auf der Basis der qualitativ und quantitativ erhobenen Daten der Lehrevaluation der vergangenen beiden Semester wählten die Studierenden der Fakultät die aus ihrer Sicht beste Lehrveranstaltung des Studienjahres aus. Professor Dr. Jörn Griebel erreichte mit seiner Vorlesung „Substantive Standards of Investment Protection“ die besten Bewertungen.

Foto: Uni