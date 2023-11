Aktion „Spendenwunsch“ – ein Weihnachtsgeschenk für Vereine

(wS/hi) Hilchenbach 22.11.2023 | In der Adventszeit hat die Stadt Hilchenbach mit Unterstützung der Sparkasse Siegen seit nunmehr 23 Jahren eine schöne Tradition etabliert: die Aktion „Spendenwunsch“.

Alle Hilchenbacher Vereine und Institutionen können sich ab jetzt an der Information im Rathaus einen Spendenwunschbeutel abholen. Ausgefüllt mit dem dort

beiliegenden Antrag soll der Beutel bis Montag, 11. Dezember, an den Weihnachtsbaum im Foyer des Rathauses gehangen werden. Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis wird 50 Beutel auslosen.

Voraussetzung für die Förderung in Form einer Spende ist die Berechtigung, solche zu empfangen. Vereine, die bereits im Vorjahr eine Spende erhalten haben, sind von der diesjährigen Aktion ausgeschlossen. Solche, die im vergangenen Jahr nicht gezogen wurden, erhalten diesmal automatisch eine Spende.

Die feierliche Übergabe der Spenden erfolgt am Freitag, 15. Dezember, um 18:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses.

Fragen zu der Aktion beantwortet Patricia Vanderlinden telefonisch unter (02733) 288-202.

Die Stadt Hilchenbach freut sich auf viele Wunschbeutel an ihrem Weihnachtsbaum und wünscht allen Teilnehmenden viel Erfolg.