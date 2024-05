Heimkehr eines Allrounders: Daniel Berger wieder im Trikot des TSV Weißtal

(wS/tsv) Siegen 17.05.2024 | Der TSV Weißtal konnte dem Puzzlestück für den Kader der Saison 2024/25 ein weiteres Teil hinzufügen und sich eine echte Verstärkung angeln. Der neue ist am Henneberg kein Unbekannter:

Nach drei Jahren beim TSV Steinbach II kehrt Daniel Berger zum TSV Weißtal zurück. Der mittlerweile 26-jährige, der als Innen- und Außenverteidiger als auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden kann, wird ab Sommer das Trikot der „Schneeweißen“ tragen. Berger durchlief seit der C-Jugend sämtliche Juniorenteams des TSV und war danach eine feste Stütze der Ersten Mannschaft.

Hier haben die Verantwortlichen einen echten Coup gelandet, der den zukünftigen Coach Dennis Honig strahlen lässt: „Wir freuen uns, dass Daniel sich für eine Rückkehr zum TSV entschieden hat.

Mit ihm gewinnen wir einen Spieler, der sich voll mit dem Verein identifiziert und der bereits viele Jahre am Henneberg gespielt hat. Während seiner Zeit in Steinbach hat er höherklassige Erfahrung in der Verbands- und Oberliga gesammelt, die unserem jungen Kader weiterhelfen wird. Es macht uns sehr froh, dass diese Verpflichtung geklappt hat.“