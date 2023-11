Aufforderung zur Wasserzählerablesung in KW49 – aufgrund des Hacker-Angriffs später als gewöhnlich

(wS/bu) Burbach 30.11.2023 | Aufgrund des Cyberangriffs auf den IT-Dienstleister Südwesƞalen-IT (SIT), der auch die Gemeinde Burbach betreut, hat sich die Wasserzählerablesung in diesem Jahr verzögert.

Wahrscheinlich in der kommenden Woche (KW 49) erhalten alle Hauseigentümerinnen und – eigentümer eine Aufforderung zur eigenständigen Ablesung der Wasseruhren. Der Zählerstand kann online, per Post oder per Fax übermiƩelt werden. Die entsprechenden Kontakte werden in dem Anschreiben bekannt gegeben.

Da derzeit noch kein Zugriff auf aktuelle digitale Bestandsdaten möglich ist, musste auf die Adressbestände der Ablesung aus dem vergangenen Jahr zurückgegriffen werden. Daher kann

es im Falle diesjähriger AnschriŌenänderungen zu UnsƟmmigkeiten kommen. Die Gemeindeverwaltung biƩet hierfür um Verständnis. Bei Rückfragen steht Romina Pletz vom Steueramt unter Tel. 02736 / 45-24 oder per E-Mail an ĩ2-burbach@mail.de gerne zur Verfügung.

