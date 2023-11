Autor Benjamin Tienti begeistert: „Unterwegs mit Kaninchen“ in Siegen

(wS/uni) Siegen 07.11.2023 | Autor Benjamin Tienti begeistert zum Auftakt von „Eine Stadt liest ein Buch“ rund 400 Siegener Schüler im Apollo-Theater. Sein Roman „Unterwegs mit Kaninchen“ steht im Mittelpunkt der 15. Stadtlese-Aktion von Stadt und Universität Siegen sowie dem Jugendtreff Fischbacherberg.

“Hallo, guten Tag, mein Name ist Benjamin. Ich komme aus Berlin und arbeite in Neukölln als Schulsozialarbeiter. Und ich schreibe Kinderbücher“, sagt Benjamin Tienti zum Auftakt seiner Lesung im Siegener Apollo-Theater. Vor ihm sitzen rund 400 Schülerinnen und Schüler verschiedener Schulen aus dem ganzen Stadtgebiet. Dass Tienti Kinderbücher schreibt, wissen sie schon. Denn im Rahmen der jährlichen Stadtlese-Aktion „Eine Stadt liest ein Buch“ haben sie alle ein Exemplar seines Romans „Unterwegs mit Kaninchen“ geschenkt bekommen – und mitgebracht ins Theater. „Das finde ich richtig cool, dass ihr alle das Buch dabeihabt. Da muss ich gleich unbedingt ein Selfie machen“, freut sich Benjamin Tienti und verspricht den Kindern, die Bücher nach der Lesung persönlich zu signieren.

Vorher tauchen der Autor und die Schüler aber zusammen in die Geschichte ein, die in „Unterwegs mit Kaninchen“ erzählt wird. Sie handelt von Andi, der zusammen mit seinem Vater und dem Kaninchen Maikel in Berlin lebt, während die Mutter in eine esoterische Kommune nach Freiburg gezogen ist. Eines Tages nimmt der Vater das Flüchtlingsmädchen Fidaa und seine Mutter in der Wohnung auf. Fidaa ist zwar genauso alt, wie Andi – aber die beiden verstehen sich nicht besonders. Für Andi ist Fidaa, die als Hobby Kampfsport macht, ein bisschen angsteinflößend. Und Fidaa mag Maikel nicht. Zum Supergau kommt es, als Fidaa Maikel fallen lässt und sich das Kaninchen ein Bein bricht.

Nach dieser Szene macht Benjamin Tienti eine Pause, um ein bisschen mit seinem Publikum zu „quatschen“: „Wer von euch hat denn selbst ein Haustier?“, fragt der Autor ins Publikum. Jede Menge Hände gehen nach oben. Dann sind die Kinder an der Reihe und dürfen den Autor mit Fragen löchern. Natürlich möchten sie wissen, ob er auch ein Tier zu Hause hat? – „Ich selbst nicht, aber meine Frau hat einen Chihuahua.“ Wie er zum Bücherschreiben gekommen ist? – „Ich habe schon immer Geschichten geschrieben und die sind mit der Zeit immer länger geworden.“ Und ob er am Anfang schon wusste, wie „Unterwegs mit Kaninchen“ enden würde? – „Nein, tatsächlich wusste ich am Anfang noch nicht, ob das Kaninchen überlebt.“

Alle Kinder dürfen kurz von ihren Sitzen aufstehen und sich einmal ordentlich ausschütteln – man merkt, dass Benjamin Tienti als Schulsozialarbeiter im Umgang mit Kindern geübt ist – dann geht die Lesung weiter: Der Tierarzt schlägt vor, Maikel einzuschläfern. Andi ist entsetzt und beschließt, dass er das auf keinen Fall zulassen kann. Er packt das Kaninchen in eine Kühlbox und flüchtet mit ihm Richtung Süden, gefolgt von Fidaa, die ein schlechtes Gewissen hat und Andi helfen möchte. „Unterwegs mit Kaninchen“ ist die Geschichte eines abenteuerlichen Roadtrips, der die beiden so unterschiedlichen Kinder zusammenbringt. Und eine Geschichte darüber, wie wichtig Haustiere sein können.

„In meinem Job als Schulsozialarbeiter in Neukölln habe ich viel mit Kindern zu tun, die in schwierigen Umständen leben. Das Thema ‚Resilienz‘ finde ich deshalb sehr spannend – ich habe in diesem Zusammenhang schon oft erlebt, dass gerade Haustiere Kindern in schweren Zeiten Halt geben“, erklärt Tienti zum Hintergrund seines Romans. „Dieses Buch war schon immer mein Wunschbuch für die Aktion ‚Eine Stadt liest ein Buch‘“, sagt Dr. Jana Mikota von der Uni Siegen. Die stellvertretende Siegener Bürgermeisterin, Angela Jung, betont in ihrem Grußwort die Bedeutung der jährlichen Stadtlese-Aktion: „Es gibt in Siegen viele Menschen, denen es wichtig ist, Kindern Freude am Lesen zu vermitteln. Besonders danke ich allen Sponsoren, die es möglich machen, dass wir jedem Kind sein eigenes Buch schenken können.“

Im Anschluss an die Lesung im Apollo-Theater stehen viele Schüler mit ihrem Exemplar von „Unterwegs mit Kaninchen“ Schlange, um sich eine Widmung von Benjamin Tienti zu holen. Die Geschichte von Andi, Fidaa und Maikel wird die Kinder auch in den kommenden Tagen noch begleiten: Im Rahmen von „Eine Stadt liest ein Buch“ lesen prominente Siegener*innen den Kindern an außergewöhnlichen Orten weiter aus dem Roman vor: Von der Feuerwache über das Siegerlandmuseum bis hin zur Geisweider Moschee.

Hintergrund:

Die Aktion „Eine Stadt liest ein Buch“ ist ein gemeinsames Projekt der Universitätsstadt Siegen, des Kinder- und Jugendtreffs Fischbacherberg und der Universität Siegen, das seit 2008 jährlich stattfindet. Jedes Jahr steht dabei ein anderes Buch im Mittelpunkt. Zu den Sponsoren zählen die Sparkasse Siegen sowie die Bürgerstiftung Siegen. In diesem Jahr nehmen zehn verschiedene Schulen aus dem Siegener Stadtgebiet an der Aktion teil.

Vor rund 400 Siegener Schülerinnen und Schülern stellte der Berliner Autor Benjamin Tienti im Apollo-Theater sein Buch „Unterwegs mit Kaninchen“ vor.

Nach der Lesung standen viele Kinder Schlange, um sich ihr Exemplar des Romans von Tienti signieren zu lassen. (Fotos: Uni Siegen)