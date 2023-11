Die Herzschläge eines Lokalhelden: Mattis Michel verlängert vorzeitig beim TuS Ferndorf

In den halligen Räumen der Krombacher Brauerei, bei einem bewegenden Sponsorentreffen, hat sich eine Geschichte entfaltet, die das Herz jedes TuS Ferndorf-Fans höherschlagen lässt. Diese Geschichte handelt von Mattis Michel, dem 25-jährigen Kapitän der Handballmannschaft, der bereits vor dem Abschluss der Hinrunde eine Entscheidung von tiefer Bedeutung verkündete.

Noch vor Abschluss der Hinrunde überraschte der Handballmannschaftskapitän alle Anwesenden mit der Verlängerung seines laufenden Vertrags. Doch die Reaktion war nicht das erwartete Aufstehen als Zeichen der Ehre, sondern ein lang anhaltendes Klatschen, das die außergewöhnliche Bedeutung dieser Entscheidung unterstrich.

Es ist beinahe wie ein modernes Märchen: Ein kleiner Junge, einst Einlaufkind beim TuS Ferndorf, strahlte an der Hand eines Handballspielers über das ganze Gesicht. Als 1000 Zuschauer klatschten, schien es, als klatschten sie auch für ihn. In diesem Moment keimte in Mattis ein Traum auf: Einmal das Trikot der 1. Mannschaft tragen, den eigenen Namen auf dem Rücken spüren. Und Mattis, ein Ferndorfer durch und durch, machte diesen Traum wahr.

Von Jugendmannschaften bis zum ersehnten Tag, als er mit seinen Mannschaftskameraden den Weg in die ausverkaufte Halle antrat – Mattis‘ Herz pumpte vor Aufregung. Das Trikot mit seinem Namen wurde zum Symbol eines Lebensweges, den er konsequent verfolgte. Als kämpferischer Kreisläufer und Herzstück des Teams hat Mattis nicht nur den Verein repräsentiert, sondern auch nie seine tiefe Verbindung zu seiner Familie vergessen.

Die Geschichte von Mattis ist nicht nur von sportlichen Erfolgen geprägt. In der 2. Liga spielte er für Ferndorf, doch der Höhepunkt seiner Karriere kam, als die Macher der Junioren-Nationalmannschaft auf ihn aufmerksam wurden. Mattis trug stolz das Nationaltrikot, und damit war die Krönung perfekt. Bei der EM 2018 mit der Deutschen U20 Juniorennationalmannschaft holte Mattis die Bronzemedaille

Mattis Michel ist nicht nur ein herausragender Handballspieler, sondern auch ein großer Mensch. Sein Name ist nicht nur auf dem Spielfeld bekannt, sondern er hallt stolz durch die Gassen von Ferndorf. Herzlichen Glückwunsch, Mattis – wir sind stolz auf dich und darauf, dass du ein Teil von Ferndorf bist. Chapeau an einen wahrhaft großartigen Menschen und Sportler.

Bericht: Peter Trojak

Bilder: Andreas Domian

Bericht des Vereins:

Kapitän Mattis Michel verlängert vorzeitig