Ein halbes Jahrhundert und weiter – Krombacher und LG Kindelsberg feiern 50 Jahre Partnerschaft

(wSkr) Kreuztal 06.11.2023 | Auf den Tag genau 50 Jahre ist es her: Am 06. November 1973 stieg die

Krombacher Brauerei mit der offiziellen Vertragsunterzeichnung als Sponsor und Unterstützer bei der LG

Kindelsberg ein. Dieses Datum markiert den Beginn einer ganz besonderen und außerordentlichen Partnerschaft.

Die Zusammenarbeit mit dem Siegerländer Traditionsverein ist das längste sportliche Engagement in der

Geschichte der Brauerei – und wird auch weiterhin Bestand haben. Der Sponsoringvertrag wurde erst 2022 für

mehrere Jahre verlängert.

Für die Leichtathletik Gemeinschaft wiederum war, drei Jahre nach ihrer Gründung, Krombacher der erste Sponsor

überhaupt und ist bis heute ein verlässlicher Partner. Das Engagement der Krombacher Brauerei umfasst neben

umfangreichen Maßnahmen im Bereich der Banden- und Trikotwerbung mit Krombacher Alkoholfrei auch diverse

Sachleistungen. Die nachhaltige Förderung des regionalen Sports hat für beide Seiten einen hohen Stellenwert.

Dazu Peter Lemm, Leiter Unternehmenskommunikation der Krombacher Brauerei: „Die LG Kindelsberg ist ein

herausragender Verein mit einem hervorragenden Ruf über die Region hinaus und damit auch besonderer

Botschafter unserer Heimat. Wir freuen uns sehr, im Rahmen unserer Partnerschaft einen Beitrag zur Förderung

der Leichtathletik rund um den Kindelsberg, den wir beide im Logo tragen, zu leisten und bedanken uns für ein

halbes Jahrhundert vertrauensvolle und freundschaftliche Zusammenarbeit.“

50 Jahre Partnerschaft, in denen die beiden Partner gemeinsam großartige Erfolge feiern konnten: Über 80 Titel

bei Deutschen Meisterschaften, über 700 Titel bei Westdeutschen und Westfälischen Meisterschaften und

insgesamt mehr als 3.000 Platzierungen unter den Top 8 bei den genannten Wettkämpfen. Dazu kommen

Teilnahmen an Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften und zahlreiche Wettbewerbe auf

Landesebene. „Ohne die großzügige Unterstützung der Krombacher Brauerei wären die Leistungen der

Sportlerinnen und Sportler der LGK in diesen 50 Jahren nicht in dieser Form möglich gewesen“, resümiert

Ehrenvorsitzender Rolf Bernshausen. Er ist neben Manfred Birkelbach und Adalbert Roßbach einer der drei

Gründungsväter der Leichtathletikgemeinschaft Kindelsberg Kreuztal e.V.

Thomas Klein, 1. Vorsitzender der LGK, ergänzt: „Diesem langen Engagement haben wir zu verdanken, dass sich

insgesamt 15 Sportvereine mit über 15.000 Mitgliedern zur LG Kindelsberg Kreuztal zusammenschließen konnten.

Eine besondere Verflechtung, die beste Möglichkeiten schafft, um Leichtathletiknachwuchs leistungsorientiert zu

fördern.“

Auf das Jubiläum angestoßen wird auch noch mal am 16. November, wenn die LGK zum traditionellen

Jahresabschlussin die Krombacher Erlebniswelt einlädt. Mit vielen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Sport werden

dann ein erfolgreiches Sportjahr 2023 gefeiert und die besten Aktiven der LG Kindelsberg der vergangenen Saison

geehrt.

Stoßen auf 50 Jahre Partnerschaft an: Rolf Bernshausen (LGK Gründungsmitglied und Ehrenvorsitzender), Ayodele Buraimoh (2. Vorsitzende LGK), Adalbert Roßbach (LGK Gründungsmitglied und 3. Vorsitzender), Ann-Kathrin Häner (Sponsoringmanagerin der Vermarktungsagentur DMS für die Krombacher Brauerei), Thomas Klein (1. Vorsitzender LGK) und Peter Lemm (Leiter Unternehmenskommunikation der Krombacher Brauerei).

