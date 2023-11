Gut informiert mit den Gesundheitstagen

(wS/dia) Siegen/Freudenberg 29.11.2023 | Gesunde Ernährung, genügend Bewegung und die richtige Entspannungsstrategie: Dieses Trio kommt im Alltag oft zu kurz. Um dies zu ändern, gab es nun die

Mitarbeiter-Gesundheitstage an den beiden Standorten des Diakonie Klinikums in Siegen und Freudenberg. Mitarbeiter der Krankenkasse DAK klärten anhand eines Fragebogens die interessierten Mitarbeiter auf und zeigten dabei, wie es mit einfachen Tricks gelingen kann, ein gesünderes Leben zu führen. Dabei gab es auch direkt die passenden Snacks an die Hand: Große Obstkörbe standen bereit, an denen sich die Teilnehmer bedienen konnten. Das Angebot wurde rege genutzt, sowohl im „Stilling“ als auch im „Bethesda“.

Einfache Tricks für ein besseres Leben gab es bei den Gesundheitstagen im Diakonie Klinikum