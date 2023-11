Hautpflege während der Chemotherapie – Kosmetikerin Britta Klingbeil berät am 22. November am Diakonie Klinikum Jung-Stilling

(wS/dia) Siegen 13.11.2023 | Die Chemotherapie gilt als wirksames Mittel in der Krebsmedizin. Die Behandlung bringt aber auch unerwünschte Nebenwirkungen auf Haut und Haaren von Betroffenen mit sich. Im Onkologischen Therapiezentrum (OTZ) am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen gibt Kosmetikerin Britta Klingbeil am Mittwoch, 22. November, 11 bis 13 Uhr, Tipps zu pflegerischer und „dekorativer“ Kosmetik.

Trockene und immer dünner werdende Haut, ausgefallene Wimpern oder Augenbrauen – Folgen, die nicht selten aufgrund einer Chemotherapie auftreten. Oft empfinden Betroffene das veränderte äußere Erscheinungsbild als zusätzliche Belastung, da die Erkrankung so auch für andere Menschen auf den ersten Blick sichtbar wird. Welche Möglichkeiten es gibt, mit wenigen Handgriffen beispielsweise Augenbrauen auf natürlich aussehende Weise nachzuzeichnen oder die Haut mit den richtigen Produkten zu pflegen, gibt Kosmetikerin Britta Klingbeil den Teilnehmern an dem Tag mit auf den Weg.

Die kostenfreie, individuelle Beratung für angemeldete Interessierte findet im Siegener OTZ am Diakonie Klinikum Jung-Stilling, Wichernstraße 40, Gebäude A, statt. Anmeldungen nimmt das OTZ-Sekretariat unter Telefon 0271/333-4396 entgegen. Patienten des Diakonie Klinikums sowie auch alle anderen Interessierten sind gleichermaßen willkommen.



