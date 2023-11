Herzliches Engagement: Janosch Boecks erstes Charity-Event erzielt beeindruckende Spenden von 1.950€ für Handycap Siegen, Café Patchwork und Jugendfeuerwehr Hilchenbach

(wS/red) Hilchenbach 10.11.2023 | Unter dem Motto „Eine Date mit Deinem Herzen“ veranstaltete Janosch Boeck – Trainer für Persönlichkeitsentwicklung – Ende Oktober sein erstes Charity-Event in der Aula der Realschule Hilchenbach.

Ein Abend voller Liebe, Lebensfreude, Glück und Erfüllung begeisterte die zahlreichen Zuschauer.

„Ich von meiner Seite aus“, so Janosch Boeck, „kann nur sagen, dass es eine große Ehre und ein großes Vergnügen war, dieses Event auf die Beine zu stellen. Es fühlt sich wirklich gut an, als 23-jähriger einen Beitrag aus der Fülle heraus für meine Heimatstadt zu leisten.

Der Betrag, welcher den drei Vereinen zugutegekommen ist, hat das Potenzial in den eigenen Reihen der Institutionen sehr hilfreich zu sein. Umso schöner war es, die glücklichen und dankbaren Gesichter der wundervollen engagierten Menschen bei der Scheckübergabe zu sehen.“

Durch die Einnahmen des Abends sowie der Waffelverkäufe im Vorfeld, konnte Janosch Boeck seinen 3 ausgesuchten Organisationen einen beachtlichen Spendenanteil zukommen lassen.

So durfte sich Handycap Siegen, Café Patchwork sowie die Jugendfeuerwehr Hilchenbach über einen Gesamtspendenbetrag in Höhe von EUR 1.950, — freuen, welcher in gleichen Teilen an die drei Institutionen ging.

Ein herzlicher Dank geht an REWE-Petz in Kredenbach und Netphen, wo die Waffelverkäufe stattfanden sowie an die Stadt Hilchenbach für die Bereitstellung der Aula der Realschule.