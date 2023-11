Hoher Beuteschaden nach Einbruch in Lagerhalle – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Wilnsdorf 21.11.2023 | Unbekannte sind zwischen Mittwochabend (16.11.2023) und Donnerstagmorgen (17.11.2023) in die Lagerhalle einer Firma an der Essener Straße in Rinsdorf eingebrochen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen die Einbrecher zwischen 18 Uhr und 6 Uhr eine Fensterscheibe neben der Lagerhalle ein.

Die Täter entwendeten mehrere Kupferplatten und zwei Steuerkisten.

Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099-0.