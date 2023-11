Junior-Cup im Rahmen des Wilhelm-Heinrich-Pokalturnens der Renner

(wS/st) Kreuztal 18.11.2023 | Zum 34. Mal hatte der Turnbezirk Nord des Siegerland Turngaus nicht nur die Turner des eigenen Turnbezirks, sondern auch die Turner der anderen Turnbezirke zum Wettkampf um das Wilhelm-Heinrich-Pokal-Turnen ins Landesleistungszentrum in Dreis-Tiefenbach eingeladen.

Nachdem im vergangenen Jahr der Turnwettkampf um den Junior-Cup für die 7 – 14- jährigen Schüler eingeführt worden war, präsentierten sich den Kampfrichtern in diesem Jahr fünf Mannschaften – in 2022 waren es zwei Vereinsteams. Darüber freute sich Erich Neuhaus (TG Grund), der das Pokalturnen seit vielen Jahren organisiert und begleitet, ganz besonders: „Es ist so schön, dass der Nachwuchs dazukommt, denn die älteren Turner werden immer weniger. Und die jungen Turntalente haben auf diese Weise die Möglichkeit, das im Training Gelernte und Erübte im Wettkampf zu zeigen.“

Am besten präsentierten sich im Junior-Cup die jungen Turner der TG Friesen Klafeld-Geisweid, die mit 177,35 Punkten deutlich vor den Konkurrenten des TV Eichen, TV Gleidorf und den beiden Mannschaften des TV Kreuztal lagen. Bester Turner in der Einzelwertung wurde Pontus Kupferoth (TG Friesen Klafeld-Geisweid). Er hatte am Ende des Vierkampfes 60,50 Punkte auf seinem Konto stehen. Für sein Bodenturnen erhielt er die Tageshöchstnote von 16,20 Punkten. Der Silberrang mit 57,65 Punkten ging an Mathis Henrich (TV Kreuztal), der für seinen Sprung mit 15,60 Punkten belohnt wurde. Leonard Daudrich (TG Friesen Klafeld-Geisweid) musste sich mit 57,60 Punkten auf Platz 3 ganz knapp geschlagen geben.

Er lieferte die am besten bewertete Barrenübung (15,00 Punkte) des Nachmittags ab.

Beim Wettbewerb um den Wilhelm-Heinrich-Pokal gab es für die Startgemeinschaft TV Eichen / TG Friesen Klafeld-Geisweid keine Konkurrenz. Die fünf Turner machten den Wettkampf unter sich aus. Die meisten Punkte sammelte Michael Daudrich, der mit 100,15 Punkten rund 4,5 Punkte mehr erturnte als sein Mannschaftskollege Julian Fomitschow. Auf Rang 3 folgte Mats Krämer, der auf einen Punktestand von 94,60 Punkten kam.

Einziger Turner im Pokal der Altersturner 30 Jahre und älter war Roger Wetter (TV Allenbach).

Bericht und Fotos: Juliane Scheel