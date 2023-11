Natur pur: Mufflonherde am Straßenrand der B517 zwischen Burgholdinghausen und Rahrbacher Höhe

(wS/red) Kreuztal 15.11.2023 | Heute gegen 16:30 Uhr hatten wir (wirSiegen) eine außergewöhnliche Begegnung: Eine Herde von Mufflons, die gemütlich am Straßenrand der B517 in der Nähe des Ortsausgangs von Burgholdinghausen in Richtung Rahrbach – Welschen-Ennest graste.

Da sich die Tiere sehr nah am stark befahrenen Straßenrand aufhielten, möchten wir alle Verkehrsteilnehmer dazu aufrufen, besonders vorsichtig zu fahren und aufmerksam zu sein. Mufflons können unberechenbar sein, und es ist wichtig, die Geschwindigkeit anzupassen, um mögliche Unfälle zu vermeiden.

Besondere Vorsicht ist vor allem in den Wintermonaten geboten, wenn es früh dunkel wird.

Mufflons sind eine Art der Wildschafe, die ursprünglich in Südeuropa und Nordafrika verbreitet waren. Sie sind relativ klein und wendig und bevorzugen offene Wälder und Wiesen. Diese Pflanzenfresser ernähren sich von Gräsern, Kräutern und Blättern.

Auf jeden Fall war es für uns ein nettes Erlebnis!

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

