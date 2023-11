Neue Waldsofa-Schaukel lädt zum Pausieren in Mausbach

(wS/wn) Freudenberg 04.11.2023 | Für Wandernde und Biker in Mausbach gibt es gute Nachrichten. Dank der Initiative von Markus Blusch, Mitarbeiter bei Westenergie, erhielt der Heimatverein Mausbach im Rahmen des ,,Westenergie aktiv vor Ort “-Projektes 2000 € für eine ,,Waldsofaschaukel‘‘ an der Wander- und Bikerraststation in Mausbach.

Mit der Unterstützung ortsansässiger Bauern, der Fa. Koch und dem Heimatverein Mausbach konnte das Projekt umgesetzt werden. Nach einigen Arbeitstagen, in denen das Team um Markus Blusch die Aufstellfläche begradigte, das Holzgerüst aufgestellt und dann das Waldsofa sowie eine kleinere Schaukel hineingehangen, kann sich das Ergebnis mehr als sehen lassen.

Neben der liebevollen Gestaltung des Ruheortes mit Blumen und Holzspänen bietet er vor allem durch die beeindruckende Aussicht bis ins Siebengebirge einen echten Mehrwert. Markus Blusch freut sich über die erfolgreiche Umsetzung: „Das Projekt war ein voller Erfolg.

Wenn Wandernde mit ihren Kindern vorbeikommen, können sich die Eltern bei bester Aussicht auf dem Waldsofa entspannen, während ihre Kinder die Möglichkeit haben, mit der kleineren Schaukel zu spielen. Ich danke meinem Arbeitgeber für die Unterstützung und allen fleißigen Helfern, ohne die der Bau dieses besonderen Waldsofas nicht möglich gewesen wäre.“

Kasimir Kulczycki, 1. Vorsitzender des Mausbacher Heimatvereins, bedankt sich bei Westenergie für das Engagement: „Mit dem Beitrag von Markus Blusch und der Unterstützung unserer Gemeinschaft hat Mausbach eine echtes Highlight für Fahrradfahrer und Wandernde geschaffen. Wir danken Westenergie und allen Beteiligten für ihre Unterstützung und sind froh über das Engagement für unsere Heimat.“

Die Mitarbeiterinitiative „Westenergie aktiv vor Ort“ existiert bereits seit 2005. Dabei unterstützt Westenergie das soziale und ehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit einem Materialzuschuss von bis zu 2.000 Euro. So konnten bereits zahlreiche ,,Westenergie aktiv vor Ort“ Maßnahmen in verschiedensten Bereichen wie Bildung, Soziales, Kultur Sport, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelt und Naturschutz realisiert werden.

Fotos: Westenergie AG