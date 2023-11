Neuer Iaido Dan-Träger in Siegen

(wS/tgf) Siegen 02.11.2023 | laidoka der TG Friesen Klafeld-Geisweid erreicht bei der Europameisterschaft das Viertelfinale und ist neuer Dan-Träger

Am vergangenen Wochenende fanden in Oberhaching bei München die diesjährigen 30. Europameisterschaften in der japanischen Schwertkunst Iaido statt. Über 250 Teilnehmer aus ganz Europa zeigten über zwei Tage hinweg ihr Können in Einzel- und Mannschaftswettkämpfen.

Für den Aitokan Siegen Dojo, der Iaido-Abteilung der TG Friesen Klafeld-Geisweid, gab es hierbei zwei überaus erfreuliche Ergebnisse:

In der Kategorie Mudan erreichte der 18-jährige Marius Stederoth, in diesem Jahr bei seinem allerersten Auftritt bei der Nationalmannschaft und einer Europameisterschaft, das Viertelfinale und gehört damit in seiner Klasse zu den Besten 16 in Europa.

Bereits in der Vorrunde konnte der amtierende Deutsche Meister in seiner Kategorie sein Können unter Beweis stellen, indem er seine Vorrunde als Gruppensieger ohne Niederlage souverän für sich entscheiden konnte. In der weiteren KO-Runde ging es für ihn weiter bis in das Viertelfinale, wo er sich erst in einer sehr knappen Entscheidung dem Niederländer Artur Oruba geschlagen geben musste.

An dem, nach der EM-Meisterschaft, ausgerichteten Prüfungstag stellte sich Marius Stederoth noch der hochrangigen Lehrerkommision. Zur Komplettierung der großartigen Leistung seiner EM-Teilnahme konnte Marius Stederoth hierbei erfolgreich seine Prüfung zum Shodan (1. Dan Schwarzgurt) ablegen und damit hat die Iaido-Abteilung einen neuen Dan-Träger in seinen Reihen.

Iaido ist eine japanische Schwertkunst mit jahrhundertealter Tradition und hat ihre Wurzeln bei den Samurai. Ziel ist es, das japanische Schwert in verschiedenen Situationen und in jeder Lage mit höchster Präzision gegen einen oder mehrere imaginäre Gegner zu ziehen und dabei entscheidende Techniken durchzuführen. In Kata, vorgegebenen Bewegungsabläufen, trainiert der Iaidoka diese Techniken. Hierbei wird exakt ein Schwertkampf gegen einen oder mehrere Gegner simuliert. Ziel ist es, durch das beständige Üben eine hohe Perfektion in der Handhabung des Schwertes und Ausführung der Schnitttechnik zu erreichen.

Sportler, die sich für den Umgang mit dem japanischen Schwert interessieren, können jederzeit ein Probetraining beim Aitokan Dojo in den Sporthalle der TG Friesen-Klafeld-Geisweid besuchen und erhalten weitere Informationen unter www.tg-friesen.de/iaido/

