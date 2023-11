„OC Talk“ mit Wirtschaftsautor Dr. Markus Elsässer: „Wohlstand und Wandel brauchen unternehmerische Freiheit!“

(wS/sk) Freudenberg 14.11.2023 | Der Ort ist gut ausgewählt: im Technikmuseum Freudenberg spürt man, was starkes Unternehmertum bewirken kann. Der ideale Ort für den „OC Business Talk“, eine Vortragsreihe der Personalberatung Ochel Consulting aus Kreuztal. Hier werden wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen in den Fokus genommen.

Referent des Abends ist der unabhängige Investor & Value Fonds Manager sowie Bestseller-Autor Dr. Markus Elsässer. Unter dem Titel „Unternehmen im Wandel – heute, morgen und übermorgen“ nimmt er die Teilnehmer mit auf eine Gedankenreise zum Thema Transformation in der Unternehmens- und Arbeitswelt. „Mir war es eine Herzensangelegenheit, Herrn Dr. Elsässer endlich einmal ins Siegerland zu holen“, erklärt Geschäftsführer und Personalberater Detlef Ochel. „Es dreht sich aktuell so viel in den Unternehmen, von der Nachfolgeregelung bis zum extremen Mangel an qualifizierten Mitarbeitern oder gestörten Märkten. Unternehmertum ist eine Lebenseinstellung, da macht es Sinn sich immer wieder neu zu orientieren und auch mal nachzudenken, ob man selbst noch auf dem richtigen Weg ist.“ “family business” oder “family in business”?

Dr. Elsässer greift diese Gedanken in seinem Vortrag gerne auf. In 25 „Lehr- und Wanderjahren“ als Angestellter in der Wirtschaft und weiteren 25 Jahre als freischaffender Manager hat er einen guten Überblick erhalten, was sich in der Wirtschaft getan hat und was sich entwickeln wird. Elsässer wuchs als Sohn eines Botschafters weltweit auf. Gerade seine Jugend in Hongkong hat ihn stark geprägt. „Ich habe dort das chinesische Urunternehmertum kennengelernt, geprägt von Freiheit und Möglichkeiten. Nur wenige Kilometer entfernt am Festland in „Rotchina“ war die Gesellschaft aber bettelarm.

Planwirtschaft hat nie funktioniert und wird es nie! Fortschritt, Wohlstand und Fröhlichkeit brauchen unternehmerische Freiheit und Tatkraft. Es ist eine Illusion, dass das anders erreicht werden könnte“, führt er aus. Elsässer macht den Gästen, unter denen sich viele Selbstständige und Führungskräfte befinden, Mut, sich zum unternehmerischen Handeln zu bekennen und dem Zeitgeist zu widerstehen. Da in Südwestfalen viele Familienunternehmen zu Hause sind, greift er einen Gedanken des New Yorker Unternehmers Estée Lauder auf, nämlich dass es „family business“ und „family in business“ gibt.

Er skizziert Beispiele von Familienbetrieben, wo Niederlagen in Erfolge umgelenkt worden sind, weil man den Mut hatte, die eigenen Produkte und Leistungen zu hinterfragen und statt der Tradition zu folgen, neue Wege gegangen ist. Elsässer erläuterte: „In welcher Richtung will man schwimmen? Meine Überzeugung: die besten Zukunftschancen haben Unternehmen, die sich trauen, in Zeiten des Wandels ihre unternehmerische Kraft auch auf ein komplett anderes Business zu lenken!“

Dr. Markus Elsässer hält beim diesjährigen „OC Business Talk“ ein starkes Plädoyer für das

Unternehmertum, ohne das es keine Innovation und Wohlstand geben kann.

