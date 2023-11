Plätzchenbacken und Brotaktion: Gemeinschaftliche Initiative des DKS Grissenbach

(wS/dks) Netphen 25.11.2023 | Am gestrigen Nachmittag (24.11.) versammelten sich acht engagierte Frauen des Dorfgemeinschafts-, Kultur- und Sportförderungsvereins Grissenbach, um in traditioneller Handwerkskunst köstliche Plätzchen herzustellen. Nachdem der Teig nach altbewährter Methode zubereitet wurde, fand er seinen Weg durch den Fleischwolf, um anschließend in verschiedenen Formen und Geschmacksrichtungen auf vorbereiteten Backblechen zu landen. Im vorgeheizten Backofen erreichten die Leckereien nach 8 bis 12 Minuten ihre vollendete Köstlichkeit, konnten entnommen, abgekühlt und anschließend eingetütet werden.

Die Aktion diente nicht nur dem kulinarischen Genuss, sondern auch der Förderung des Gemeinschaftsgefühls im Verein. Die gesellige Atmosphäre wurde dabei von dem ein oder anderen Gläschen Wein begleitet. Im Anschluss widmete sich eine Gruppe, bestehend aus Mitgliedern wie Katja, Petra, Dennis und Harry, der Zubereitung von Sauerteig für das heutige Brotbacken. Nachdem der Teig ausreichend gegangen war, formten sie die Laibe, fuhren sie in den Backofen und ließen sie dort goldbraun backen.

Der unwiderstehliche Duft von frischem Brot verbreitete sich rasch in der Umgebung, und die begehrten Köstlichkeiten waren binnen kürzester Zeit ausverkauft. Die gesamten Einnahmen aus dieser Aktion kommen zwei verschiedenen Institutionen zugute, deren Unterstützung am heutigen Tag festgelegt wird. Über die Spendenübergabe und das Ergebnis wird zu einem späteren Zeitpunkt ein gesonderter Bericht folgen.

Diese Veranstaltung des Dorfgemeinschafts-, Kultur- und Sportförderungsvereins Grissenbach zeigt erneut, wie durch gemeinschaftliches Engagement und traditionelles Handwerk wertvolle Unterstützung geleistet werden kann.

Fotos: Thorsten Görg