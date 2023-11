Schneebedingte Einsätze in der VG Kirchen seit dem 27.11.2023

(wS/vgk) Kirchen 28.11.2023 | Der Schneefall hat seit dem Abend des 27. November 2023 in der Verbandsgemeinde Kirchen für zahlreiche Einsätze gesorgt. Besonders betroffen war Friesenhagen, wo es zu mehreren umgestürzten Bäumen und einem Stromausfall kam. Der Ausfall wird auf einen umgestürzten Baum zurückgeführt, der auf eine Stromleitung gefallen ist, was den Stromausfall in Teilen des Ortes auslöste. Die Einsatzkräfte gingen unverzüglich ans Werk, um die Bäume zu beseitigen und die betroffenen Notanlaufstellen zu besetzen. Die schnelle Reaktion der Feuerwehr verhinderte weitere Schäden.

Neben den Beseitigungsarbeiten waren die Rettungskräfte auch bei einem anderen Vorfall gefragt: Eine Frau mit Kleinkind hatte sich in ihrem Auto festgefahren und benötigte dringend Hilfe. Die Einsatzkräfte eilten zur Einsatzstelle und konnten der Fahrerin und dem Kind schnelle Hilfe leisten.

Auch in anderen Teilen der Verbandsgemeinde waren die Feuerwehren gefordert. Die Wehren aus Mudersbach, Niederfischbach, Kirchen und Wehbach-Wingendorf mussten jeweils einen umgestürzten Baum beseitigen. Die schweren Schneefälle und der damit verbundene Druck auf die Äste führten zu vereinzelten Baumkatastrophen, die die Feuerwehren vor Herausforderungen stellten. Dennoch gelang es den Einsatzkräften, die Lage unter Kontrolle zu bringen und weitere Schäden zu verhindern.

Die Verbandsgemeinde Kirchen appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, in Anbetracht der aktuellen Wetterlage äußerste Vorsicht im Straßenverkehr walten zu lassen und insbesondere auf mögliche Gefahren durch Schneebruch und umgestürzte Bäume zu achten. Die Einsatzkräfte bleiben weiterhin in erhöhter Alarmbereitschaft, um auf mögliche weitere Notfälle schnell reagieren zu können.

Fotos: VG-Feuerwehr Kirchen

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier