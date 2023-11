Siegerehrung der Rothaar-Laufserie AOK-Cup 2023 in Helberhausen

(wS/js) Hilchenbach 12.11.2023 | Zum Abschluss der Saison gab es auch in der 22. Auflage der Rothaar-Laufserie AOK-Cup eine schöne Belohnung für die jungen Läuferinnen und Läufer, die als Schüler bzw. Jugendliche an den Wettbewerben der diesjährigen Laufserie teilgenommen haben. „Über was dürfen wir uns in diesem Jahr freuen?“, so die oft gestellte Frage bei den Wettkämpfen, denn das Finisherpräsent ist stets heiß begehrt. Es ist in all den Jahren eine schöne Tradition, das Durchhalten der Ausdauersportler mit einem hochwertigen funktionellen Präsent zu belohnen.

In diesem Jahr hatten sich die Organisatoren für ein großes dunkelrotes Duschtuch und einen hochwertigen Sportbeutel entschieden. Das wertvolle Finisherpräsent erhalten alle Aktiven, die mindestens vier der sechs Wettkämpfe in Erndtebrück, auf dem Giller, in Eichen, Bad Laasphe, Aue-Wingeshausen und Helberhausen absolviert haben.

Im Rahmen der Cupwertung wurden zunächst die jeweils drei Laufbesten jeder Altersklasse geehrt und mit Urkunden und Gutscheinen ausgezeichnet.

Für die Laufbesten der Saison hielten die Sparkassen genau wie bei den „Großen“ zudem Geschenkgutscheine bereit. Die jungen Athleten sammelten in den sechs Wettbewerben Punkte für die besten Zeiten. Maximal sind 60 Punkte zu erreichen, da aus jedem Lauf die Höchstpunktzahl von 10 Punkten kassiert werden kann.

Bei den Schülerinnen stand Amelie Di Teodoro (TV Eichen) mit 45 Punkten ganz oben auf dem Podest. Bei den Jungen sicherte sich Colin Sassmannshausen (VfL Bad Berleburg) mit 50 Punkten den ersten Rang. Auf den Plätzen zwei folgten Emma Schneider und Theo Utsch (beide ASC Weißbachtal). Der Bronzerang ging an Fenja Dittmann (TG Grund) und Nik Pinnen (SC Rückershausen).

Bei der weiblichen Jugend ging Platz 1 an Malin Dickhaut (TuS Erndtebrück) und Phillip Hansmann (VfL Bad Berleburg). Charlotte Weigand (ASC Breidenbach) und Marcel Dickhaut (TuS Erndtebrück) freuten sich über Silber und Bronze holten Isabell Schmidt (SC Rückershausen) und Alexander Knoch (TuS Erndtebrück). Mit Spannung erwartet wurde in Helberhausen auch in diesem Jahr die Ehrung der Vereine, die mit den meisten Laufkindern an den sechs Veranstaltungen teilgenommen haben. Der TV Feudingen hatte in diesem Jahr die Nase vorn und wurde mit einem Gutschein in Höhe von 150 Euro belohnt. Für Rang 2 erhielt der SC Rückershausen einen Gutschein in Höhe von 100 Euro. Den Geschenkgutscheine für Platz 3 in Höhe von 50 Euro händigten die Veranstalter in Helberhausen an den TuS Erndtebrück aus.

Zur Siegerehrung der Erwachsenen treffen sich alle Ausdauerathleten am 24. November 2023, 18:00 Uhr – „wie zu alten Zeiten“ – in der Braustube der Krombacher Brauerei. Eingeladen sind die Aktiven, die sich mit mindestens vier Lauf- bzw. Walkingteilnahmen an den Wettkämpfen der Rothaar-Laufserie AOK-Cup qualifiziert haben.

Bericht: Juliane Scheel

Foto Marie Fuchs: Sonderwertung Schüler 2023: die Teams der Schülerwertung auf Platz 1 TV Feudingen und auf Platz 2 die jungen Athleten vom SC Rückershausen mit Horst Abel (Sparkasse Wittgenstein) und Alexander Stoll (AOK) auf der linken Seite