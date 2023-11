„Sophia, der Tod und ich“: Kinoabend zum Welthospiztag im Viktoria-Filmtheater in Dahlbruch

(wS/hi) Hilchenbach – Siegen 03.11.2023 | Rund um den Welthospiztag machen alljährlich Hospiz- und Palliativdienste sowie -einrichtungen mit Veranstaltungen auf ihre wichtige Arbeit für schwerstkranke Menschen und deren Angehörige aufmerksam.

Im Siegerland lädt das hiesige Hospiz-Netzwerk zu einem Kinoabend für Donnerstag, 16. November, ins Viktoria-Filmtheater in Hilchenbach-Dahlbruch (Bernhard-Weiss- Platz 6, 57271 Hilchenbach) ein. Um 19 Uhr läuft dort der Film „Sophia, der Tod und ich“. Der erste Schultag, der erste Kuss, das erste Konzert – jedem ersten Mal wohnt ein Zauber inne, und die meisten können sich sehr gut daran erinnern. „Aber auch am Lebensende spielen diese besonderen Momente eine bedeutende Rolle.

Hospizarbeit und Palliativversorgung stehen auch dafür, dass schwerstkranke Menschen, ihre Zugehörigen, Freundinnen und Freunde besondere Alltagsmomente noch einmal erleben können“, so die Organisatorinnen der Veranstaltung.

Jeder möchte am Lebensende würdevoll begleitet und gut versorgt werden. Hospizarbeit und Palliativversorgung stellen das sicher. Palliative Angebote lindern die Schmerzen und Beschwerden, damit die Betroffenen möglichst symptomarm am täglichen Leben teilhaben können. Die hospizliche Begleitung sorgt dafür, dass ihre Bedürfnisse und Wünsche wahrgenommen werden und damit eine Verbesserung ihrer Lebensqualität erzielt werden kann.

Für die Unterstützung und Begleitung von Schwerkranken und sterbenden Menschen in der letzten Zeit ihres Lebens setzen sich die

Ehrenamtlichen der ambulanten Hospizdienste im Netzwerk ein. Auch für das Pflegebildungszentrum der Diakonie in Südwestfalen sowie für die Erwachsenenbildung des Ev. Kirchenkreises Siegen ist der damit einhergehende Bildungsauftrag ein wesentlicher Bestandteil ihrer Arbeit geworden.

Der Filmabend im „Viktoria“ greift das diesjährige Motto des Welthospiztages „Hospiz lässt mich noch mal…“ auf – noch einmal ins Kino. Gezeigt wird der Film „Sophia, der Tod und ich“ aus dem Jahr 2023: Das Regie-Debut von Charly Hübner (bekannt als Rostocker Kommissar Sascha Bukow aus dem „Polizeiruf 110“) ist eine amüsant-berührende Mischung aus Komödie, Tragödie und Roadmovie.

In den Hauptrollen sind Dimitrij Schaad, Marc Hosemann und Anna Maria Mühe zu sehen.

Nach der Kinovorführung sind die Besucher zum Austausch bei Kaltgetränken im Foyer eingeladen.

Die Kooperationsveranstaltung wird organisiert vom Ambulanten Ev. Hospizdienst Siegerland der Diakonie in Südwestfalen, der Ambulanten Hospizhilfe der Stiftung Diakoniestation Kreuztal, der Ambulanten ökumenische Hospizhilfe Siegen und der Koordinationsstelle des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein sowie vom Pflegebildungszentrum der Diakonie in Südwestfalen und der Erwachsenenbildung im Ev. Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein in Zusammenarbeit mit dem Viktoria- Filmtheater.

Karten gibt es direkt an der Kinokasse für 5 Euro (Parkett) bzw. 7 Euro (Balkon) oder online mit möglicher Platzreservierung unter www.viktoria-kino.de. Die Preise beinhalten bereits eine Ermäßigung für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte. Die Besucher werden auf eine erschwerte Parkplatzsituation durch eine Baustelle am Bernhard-Weiss-Platz hingewiesen.