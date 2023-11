Stadt Hilchenbach telefonisch wieder erreichbar – Dienstleistungen jedoch weiterhin nur eingeschränkt verfügbar

(wS/hi) Hilchenbach 13.11.2023 | Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hilchenbach sind während der Öffnungszeiten wieder unter ihren bekannten Telefonnummern zu erreichen. Einzige Ausnahme bildet derzeit die Touristik-Information. Hier gilt bis auf Weiteres die Nummer 0176 1189 65 92.

Eine Liste mit den Telefonnummern ist auf der neu eingerichteten Not-Homepage der Stadt Hilchenbach www.hilchenbach.de zu finden. Das Verzeichnis kann zudem im

Bürgerbüro im Rathaus, in der Wilhelmsburg, in den Sparkassen Dahlbruch und Hilchenbach sowie in der Volksbank Hilchenbach, in den zwei Apotheken im Hilchenbacher Stadtkern und in der Stahlberg-Apotheke in Dahlbruch abgeholt werden.

Auf der Not-Homepage sind außerdem die Dienstleistungen aufgelistet, die derzeit angeboten werden können, sowie aktuelle Stellenausschreibungen. Auch das Fax- Gerät ist wieder funktionsfähig: (02733) 288-288.

Wichtiger Hinweis: Die Stadt Hilchenbach ist zwar erreichbar, kann ihre Dienstleistungen wegen des Cyber-Angriffs auf die Südwestfalen IT jedoch weiterhin nur eingeschränkt anbieten.