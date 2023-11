Stadtverband CDU Netphen unter neuer Führung

(wS/cdu) Netphen 17.11.2023 | Am Donnerstag den 16.11 kamen die Mitglieder der CDU Netphen im alten Feuewehrhaus am St. Petersplatz zusammen um einen neuen Vorstand zu wählen. Nach 4 Jahren Trat Sebastian Zimmermann zurück, da seine zunehmenden beruflichen Verpflichtungen eine Fortführung des Amtes nicht mehr zuließen. Diesen schritt hat Sebastian Zimmermann schon bei Wahl des letzten Vorstandes angekündigt und die Zeit genutzt um seinen Nachfolger zu finden und einzuarbeiten.

Dieser wurde nun in Person von Marco Müller gefunden und mit großer Mehrheit gewählt. Marco Müller ist seit 2020 Mitglied der CDU, als Sachkundiger Bürger im Ausschuss für Betriebe tätig und seit 2022 stellv. Vorsitzender der Mittelstands und Wirtschaftsunion des Kreises Siegen-Wittgenstein.

Mit Ihm wurde als 1. Vorsitzende Corie Hahn sowie als 2. Vorsitzender Stefan Braun gewählt. Geschäftsführerin ist Dorothee Spies. Des weiteren als Beisitzer gewählt wurden: Silke Braun, Harald Boch, Georg Dombai, Achim Rohleder und Alexandra Wunderlich. Hauptaufgabe des neuen Vorstandes wird es sein einen geeigneten Bürgermeisterkandidaten/in für 2025 zu finden. Weiterhin soll die Kommunikation zu den Ortsbürgermeistern, den Bürgern sowie den CDU Mitgliedern verbessert werden. Als weiteren Gast durfte Anke Fuchs-Dreisbach begrüßt werden die von Ihrer Tätigkeit als Landrätin berichtete und Benedikt Büdenbender, der aus dem Kreishaus berichtete und die Bundespolitische Lage einordnete.

Foto: CDU