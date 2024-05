Einbruch in Siegen-Eiserfeld: Hausbesitzerin überrascht Täter und alarmiert Polizei

(wS/ots) Siegen 17.05.2024 | Am Donnerstagnachmittag (16.05.2024) sind noch unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Flußbergstraße in Siegen-Eiserfeld eingebrochen.

Gegen 17:45 Uhr kehrte die 56-jährige Hausbesitzerin nach Hause zurück. Als sie durch die Garage in die Wohnräumlichkeiten gelangte, nahm sie Stimmen wahr. Die Stimmen gehörten zu zwei unbekannten Männern, die augenscheinlich zuvor in das Haus eingebrochen waren. Die 56-jährige Frau verließ sofort das Haus in Richtung eines Nachbars, der die Polizei verständigte.

Die Einbrecher flüchteten nach Erblicken der Hausbesitzerin ebenfalls in unbekannte Richtung.

Nach jetzigem Stand waren die beiden Männer durch ein Fenster in das Haus gelangt. Im Anschluss durchsuchten sie sämtliche Räume. Dabei entwendeten sie Bargeld. Hinweise über weitere Tatbeute gibt es bislang nicht.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die unter der 0271/7099-0 Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können. Zudem fragt die Kriminalpolizei, wer in der Vergangenheit verdächtige Fahrzeuge wahrgenommen oder verdächtige Kennzeichen notiert hat.