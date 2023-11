Sylvia Schürg zeichnete langjährige Mitglieder des DRK- Frauenvereins aus

(wS/drk) Siegen 06.11.2023 | Seine Jahreshauptversammlung führte der DRK-Frauenverein Siegen Ende Oktober in den Räumlichkeiten der DRK-Kinderklinik durch. Hintergrund dafür ist die Tatsache, dass vor über 100 Jahren die Ortsgruppe Siegen des „Vaterländischen Frauenvereins vom Roten Kreuz“ in der Siegener Grabenstraße eine Kinderkrippe errichtete – die Keimzelle der heutigen DRK-Kinderklinik.

Auf dem Programm stand unter anderem die Ehrungen von langjährigen verdienten Mitgliedern. So zeichnete Sylvia Schürg, Vorsitzende des DRK-Frauenvereins Siegen, Erika Ulmer (45 Jahre Mitgliedschaft), Elly Vlam (15 Jahre) sowie Christa Hennenberg (10 Jahre) für ihre langjährige Zugehörigkeit aus. „Mitglieder wie sie sind es, die den Verein zusammenhalten und ihr Engagement der DRK-Kinderklinik zu Gute kommen lassen. Dafür sind wir besonders dankbar.“

Nach der Entlastung des Vorstands folgte ein Blick auf das zurückliegende Jahr. Im Wesentlichen ist die Unterstützung und Durchführung von Blutspenden in der Region eine der aktuellen Hauptaufgaben des Siegener Frauenvereins. Insgesamt wurden 2022 215 Blutspendetermine durchgeführt, zu denen 4731 Blutspender kamen, davon 512 Erstspender. „Unsere Blutspendetermine stellen ein wichtiges Element in der regionalen Gesundheitsversorgung dar. Für Ihren unermüdlichen Einsatz bedanke

mich ganz herzlich bei allen Helferinnen und Helfern“, so Schürg zu den anwesenden Mitgliedern. Mit seiner Arbeit hat der Frauenverein im vergangen Jahr wieder erhebliche Mittel erwirtschaften können. 12.000 Euro davon gingen allein an die ambulante Onkologie der Kinderklinik. Weitere 1.053 Euro an das Kinderpalliativ Team Siegen.

Nach der Kaffeepause berichtete Tobias Went (Kommissarischer Chefarzt der Kinderchirurgie und -urologie) über „Das brandverletzte Kind“. Ein Vortrag, der die Mitglieder in ihren Bann zog. Nicht umsonst wurde gerade in den vergangenen Sommermonaten immer wieder vor den großen Gefahren von offenem Feuer und heißen Grills gewarnt.

Dr. Martin Horchler (DRK KV Siegen-Wittgenstein, links) und Sylvia

Schürg (rechts) ehrten Erika Ulmer (45 Jahre, 2. von rechts), Elly Vlam (15 Jahre,

Mitte) sowie Christa Hennenberg (10 Jahre, 2. von links) für ihre treue

Vereinszugehörigkeit.

DRK-Frauenverein Siegen e.V.

Gesellschafter der DRK-Kinderklinik gGmbH Siegen

Ansprechpartner/innen – Vorsitzende: Sylvia Schürg

Aufgaben: