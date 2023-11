Tag der Offenen Tür 01.12.2023 bei der EUTB® SWO in Weidenau

(wS/eutb) Siegen 24.11.2023 | Die Ergänzende Unabhängige Teilhabe-Beratung (EUTB®) feiert ein bedeutendes Jubiläum in unserer Region, da sie stolz auf fünf Jahre erfolgreiche Unterstützung und Beratung zurückblicken kann. Seit dem Start im September 2018 hat sich die Teilhabe-Beratung in Siegen-Wittgenstein als leicht zugängliches Angebot für alle ratsuchenden Menschen etabliert. In diesem Jahr wurde der Verantwortungsbereich auf den Kreis Olpe erweitert. Mit über 2.800 dokumentierten Beratungen und Informationsanfragen in diesem Zeitraum zeigt sich deutlich, dass die Teilhabe-Beratung einen positiven Einfluss auf die Menschen in unserer Region hat.

Um diesen Erfolg gebührend zu feiern und gleichzeitig die im Februar 2023 bezogenen neuen Beratungsräume in Siegen-Weidenau vorzustellen, sind alle herzlich zum Tag der Offenen Tür bei der EUTB® Siegen-Wittgenstein-Olpe eingeladen.

WANN? Freitag, 01.12.2023, 14:00 bis 17:00 Uhr

WO? Hauptmarkt 18, 57076 Siegen-Weidenau, Eingang in der Fußgängerzone neben dem Kleidungsgeschäft NKD

Für einen barrierefreien Zugang nutzen Sie bitte die Klingel; ein zweiter Eingang mit Aufzug befindet sich auf der Parkplatzseite des Gebäudes.

Die Besucher haben die Möglichkeit, das Büro in aller Ruhe kennenzulernen und bei einem kalten oder warmen Getränk mit den Beratenden ins Gespräch zu kommen. Essen und Getränke sind kostenlos.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Bei Fragen steht das Team jederzeit zur Verfügung.

Gemeinsam möchte die EUTB® diesen besonderen Anlass feiern und sich auf eine entspannte Begegnung mit den Besuchern freuen.