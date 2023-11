Theorie und Praxis vereint: Erfolgreicher W&I-Tag an der Universität Siegen

(wS/uni) Siegen 27.11.2023 | Über 40 Unternehmen präsentierten sich bei der Hochschulkontaktmesse am Campus der Universität Siegen. Studierende konnten beim traditionellen Wirtschafts- und Ingenieurtag Informationen zu

möglichen Berufswegen sammeln.

Der Wirtschafts- und Ingenieurtag, kurz W&I-Tag, ist eine traditionelle Hochschulkontaktmesse, die Studierenden und Unternehmen aus Industrie und Wirtschaft die Möglichkeit gibt, sich kennenzulernen und auszutauschen.

In diesem Jahr fand sie zum 26. Mal statt. Organisiert wird die Messe stets von der studentische Initiative VWI-ESTIEM Siegen (Verband deutscher Wirtschaftsingenieure/European Students of Industrial Engineering and Management). Auch Studentinnen und Studenten anderer Fakultäten bringen sich beim W&I-Tag an der Universität Siegen ein. Die Studierenden organisieren von der Projektleitung (Gayany Ganeswaran, Leon Schuster) über Marketing (Alex Schmidt, Thomas Gruber), Finanzen (Danyal Basar) und Unternehmensbetreuung (Christina Hilburg , Manon Neuenhausen) bis hin zum Catering (Henrik Schulte) alles in Eigenregie.

In zwei Zelten präsentierten sich am Ausstellungstag am Campus Paul-Bonatz-Straße über 40 Unternehmen. Für die Studierenden bot der W&I-Tag eine hervorragende Gelegenheit, mit künftigen Arbeitgebern in Kontakt zu kommen, oder Firmen für interessante Bachelor- und Masterarbeiten sowie Praktikumsplätze zu finden.

Die neue Uni-Rektorin, Prof. Dr. Stefanie Reese, lobte die profilierte Netzwerkveranstaltung.

„Akademische und außerhochschulische Karrierepfade in den Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften erhalten auf diese Weise wichtige und spannende Impulse.“ Die Universität Siegen pflege einen engen Kontakt zu den Firmen der Region, so Prof. Dr. Holger Schönherr, Dekan der Fakultät IV (Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät). „Der W&I-Tag ist für die künftigen Absolventinnen und Absolventen eine ausgezeichnete Gelegenheit, ein breites Angebot an beruflichen Einstiegsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen kennenzulernen und Anregungen für das

bevorstehende Berufsleben aus ersten Hand zu erhalten.“

„Der W&I-Tag verbindet auf ausgezeichnete Weise Wirtschaft und Technik, Theorie und Praxis, sowie Gegenwart und Zukunft“, sagte Prof. Dr. Marc Hassenzahl, Dekan der Fakultät III (Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht).

Am Ende des Messetages zogen die Organisatoren eine positive Bilanz. „Die Unternehmen waren sehr zufrieden“, so Gayany Ganeswaran vom Projektleitungsteam. „Sie erwähnten, dass dieses Jahr besonders viele Studierende die Messe besucht haben und viele Kontakte geknüpft werden konnten. Das freute uns sehr. Die Messe war also, trotz vieler Hürden, ein voller Erfolg!“

Foto: Universität Siegen