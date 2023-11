TuS Ferndorf – Auf dem Weg zu weiteren Punkten: Heimspiel gegen TuS 82 Opladen

Beim letzten Spiel war ich sehr zufrieden, auch in der Nachbetrachtung.

Ich denke, es war ein sehr souveräner Auftritt. Alle Spieler haben Spielzeiten bekommen. Wir hatten keinen Druck im Spiel, lange Phasen gut durchgebracht, so wie wir es geplant hatten. Ich denke, wir sollten einfach dort weitermachen, wo wir aufgehört haben.

Wir haben am Mittwoch das Video von Opladen angeschaut, werden es aber noch einmal betrachten.

Heute werden wir uns intensiv mit unserer Abwehr beschäftigen, morgen dann noch einmal mit unserem Angriff. Das haben wir gestern auch schon getan, speziell in Bezug auf Opladen. Deshalb wird der Sponsorenabend dem Ganzen keinen Abbruch tun, und wir gehen vernünftig vorbereitet in das Spiel gegen Opladen.

Die Mannschaft der Stunde ist Opladen. Sie haben von den letzten fünf Spielen vier gewonnen, letzte Woche gegen Longerich und davor in Saarlouis, also auch schwere Spiele.

Opladen verfügt über einen breiten Kader. Im Angriff steht Oliver Dasburg, ein sehr guter Handballer mit ausgezeichnetem Entscheidungsverhalten, der in entscheidenden Momenten Verantwortung übernimmt.

Trotz eines bereits gut besetzten Rückraums hat sich Opladen verstärkt. Letzte Woche kam Sebastian Damm aus Ahlen, ein bundesligaerfahrener Spieler, der zuvor beim Bergischen HC, in Dormagen und in Schwartau gespielt hat. Das gibt ihnen mehr Breite, insbesondere in der Abwehr, wo sie gelegentlich Probleme hatten.

Was sie jedoch noch stärker macht, ist ihre 5:1 Deckung, was meiner Meinung nach Opladen unangenehm macht. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Ich rechne damit, dass sie sehr mannbezogen 5:1 gegen Janko Kevic spielen werden, und dafür müssen wir Lösungen erarbeiten.

Wenn ich unsere letzten vier Spiele betrachte, machen wir kaum Fehler. Wir sind sehr effizient, und das gefällt mir. Wir wollen noch mehr Tempo gehen, aber mit Verantwortung für den Ball und einer möglichst hohen Erfolgsquote, sprich einer niedrigen Fehlerquote. Erfolgsquote muss auch nicht immer zwingend sein.

Dennoch, wir spielen zu Hause, der Fokus liegt auf uns. Wir wollen unsere Stärken durchbringen, eine gute Abwehr stellen und Tempo nach vorne bringen. Wenn man Opladen analysiert, sieht man, dass sie viele Tore werfen, aber auch viele Tore bekommen.

Wenn wir uns auf uns konzentrieren, sind wir immer bemüht, wenige Tore zu bekommen. Wenn das alles zusammenläuft, glaube ich, dass es am Ende gut für uns ausgehen könnte.

Zum Kader: Wir sind ein wenig grippal angeschlagen, alle Spieler sind im Training. Trotzdem merkt man, dass der ein oder andere mit der Luft zu kämpfen hat. Die Grippe macht wieder die Runde, und auch wir sind davon nicht verschont.

Ich weiß heute noch nicht, wer dabei ist oder nicht. Ich hoffe natürlich, dass alle dabei sein können.

Bericht/Grafik: Peter Trojak

Bild: Andreas Domian

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier