Und plötzlich gab es auch wieder Punkte JKG II hat das Siegen nicht verlernt – Siege gegen Bochum und Tabellendritten Dortmund

(wS/ju) Siegen 06.11.2023 | Das Versprechen wurde eingehalten. Die "Zweite" der JKG Siegerland wollte mit einer anständigen

Leistung auf eigener Matte in Gernsdorf die Liga beenden. Und das gelang den heimischen

Judoka eindrucksvoll. Tabellennachbar BSC Bochum-Linden wurde mit 7:3 von der Matte geputzt.

Der Tabellendritte 1. JJJC Dortmund unterlag sensationell mit 6:4

Gegen den 1.JJJC eröffnete David Kaiser bis 81 kg und siegte kampflos. Bis 66kg hatte Nick Becker den

amtierenden Vize-Bezirksmeister das Nachsehen. Titus Falk (-90 kg) brachte die Siegerländer wieder in

Führung. Schwergewichtler. Nico Will erhöht sogar auf 3:1. Der erste Durchgang endet mit der Niederlage

von Ben Turian. Durchgang zwei beginnt wieder kampflos für David Kaiser. Der eingewechselte Jakob

Hullerum (-66 kg) wird gehebelt. Titus Falk kann sich mit einem Haltegriff durchsetzen und sorgt für den

fünften Punkt. Philipp Will kommt für seinen Bruder Nico und lässt die Mannschaft erstmal an diesem Tag

mit alles entscheidenden sechsten Punkt jubeln. Eugen Wolf muss sich der Stärke des Dortmunder Lars

Liebetrau zum 6:4 Endstand beugen

Bochum trat nur mit drei Kämpfern an was im Idealfall für einen Sieg reichen kann, nur nicht an diesem

Tag. Somit hatte die JKG schon 4 Punkte aus den kampflosen Siegen auf dem Konto. Drei Siege kamen

zum 7:3 Endstand noch hinzu. Janne Westphal konterte nach nur 13 Sekunden seinen Gegner und Titus

Falk, der zweimal punktete und damit alle vier Begegnungen für sich entschied.

Trotz des letzten Tabellenplatzes gab es allen Grund zur Freude beim Bernd Stausberg Heimkampf der JKG II