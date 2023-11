Unfälle am Donnerstagnachmittag lösen Verkehrschaos im Kreis Siegen und Umgebung aus

(wS/red) Siegen – Eiserfeld – Kreuztal 02.11.2023 | Um 14:10 Uhr ereignete sich in Eiserfeld auf der Eiserntalstraße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Motorrad und ein PKW involviert waren. Infolgedessen musste die Eiserntalstraße für mehr als eine Stunde vollständig gesperrt werden, was zu Staus in alle Richtungen rund um Eiserfeld und Eisern führte.

Gegen 14:40 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Geisweid auf der Weidenauer Straße. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eilten in einem Großaufgebot dorthin. Noch um 16:21 Uhr war die Weidenauer Straße in Höhe der Ab- und Auffahrt Geisweid aufgrund des Unfalls stark von Verkehrsbehinderungen betroffen, insbesondere in Fahrtrichtung von Weidenau nach Kreuztal. Der Verkehr von Weidenau in Richtung Geisweid wurde über die Hüttentalstraße (HTS) in Geisweid umgeleitet, was zu erheblichen Staus führte. Gegen 16:30 Uhr gab es auch auf der HTS zwischen Geisweid und Kreuztal immer noch schwere Verkehrsstaus, da die Fahrzeuge, die in Geisweid auf die HTS umgeleitet wurden, alle in Richtung Kreuztal fuhren und beabsichtigten, in Buschhütten wieder abzufahren.

Kurz darauf ereignete sich auf der Marburger Straße in Kreuztal ein Unfall zwischen mehreren PKW und einem LKW. Glücklicherweise gab es hier keine Verletzten, aber in der Umgebung der Kreuzung an der Aral-Tankstelle, insbesondere von Ferndorf in Richtung Kreuztal, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.





Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Weitere Informationen zu den Unfällen werden auf wirSiegen.de in Kürze aktualisiert.