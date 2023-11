Unfall auf der Siegener Straße in Buschhütten sorgte für leichte Verkehrsbehinderungen im Abendverkehr

(wS/red) Kreuztal 09.11.2023 | Am heutigen Donnerstagabend ereignete sich gegen 18 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Siegener Straße in Buschhütten, in der Nähe der Bushaltestelle Charlottenstraße. Ein Ford-Transit-Fahrer musste sein Fahrzeug aufgrund von Verkehrsbedingungen anhalten. Leider erkannte ein nachfolgender Audi-Fahrer diese Situation zu spät und kollidierte mit dem Transporter.

In dem Ford-Transit befanden sich drei Personen, die auf den ersten Blick unverletzt zu sein scheinen. Der Fahrer des Audi wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und die Siegener Straße in Fahrtrichtung Geisweid, ausgehend von Buschhütten, musste für den Verkehr gesperrt werden. Die Umleitung erfolgte über die HTS. Fahrzeuge, die von Geisweid in Richtung Buschhütten unterwegs waren, konnten langsam an der Unfallstelle vorbeifahren.

Aktuell (18:50 Uhr) sind noch mit Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich zu rechnen.





Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de