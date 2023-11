Verkehrsunfall auf der Freiengründer Straße: Zwei Verletzte und erheblicher Sachschaden

(wS/red) Siegen 07.11.2023 | Am heutigen Dienstagvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Freiengründer Straße (L531), bei dem ein 22-jähriger Autofahrer und eine 35-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurden. Der Unfall, der vermutlich auf nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen ist, führte zu erheblichem Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Gegen 10:40 Uhr fuhr der 22-jährige Mercedesfahrer auf der L531 von Eiserfeld in Richtung Schränke. Offenbar konnte er seine Geschwindigkeit nicht rechtzeitig an die Straßenverhältnisse anpassen und geriet nach rechts auf den Grünstreifen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem in einer Einmündung haltenden Pkw, in dem eine 35-jährige Frau saß.

Die Kollision war so heftig, dass sowohl der Unfallverursacher als auch die Pkw-Fahrerin Verletzungen erlitten. Rettungskräfte eilten zum Unfallort und versorgten die beiden Verletzten, bevor sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurden.

Beide Fahrzeuge erlitten erheblichen Sachschaden und mussten abgeschleppt werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

