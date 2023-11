Verkehrsunfall auf der Hagener Straße in Siegen sorgt für Verkehrsbehinderungen

(wS/red) Siegen 24.11.2023 | Am Freitagnachmittag gegen 16:40 Uhr ereignete sich auf der Hagener Straße in Siegen ein Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes und einem Renault-Transporter, als ein Fahrzeug den Fahrstreifen wechselte. Durch den Unfall traten Betriebsstoffe aus, was den Einsatz der Siegener Feuerwehr erforderlich machte.

Die Hagener Straße, die von Weidenau in Richtung Siegen führt, war infolge des Unfalls vollständig blockiert. Autofahrer konnten über die Porschestraße ausweichen. Busse von Weidenau in Richtung Siegen wurden sicher durch die Feuerwehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nach aktuellen Informationen gab es keine Verletzten.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier