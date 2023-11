Vollsperrung des Kirchwegs in Siegen nach Verkehrsunfall: Fußgängerin von PKW erfasst

(wS/red) Siegen 23.11.2023 | Am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr ereignete sich im Kirchweg in Siegen in der Nähe des Landgerichts ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Laut ersten Polizeinfos beabsichtigte der Fahrer, sein Auto zu wenden und fuhr rückwärts vom Kirchweg auf einen Parkplatz. Dabei stieß er mit einer Fußgängerin zusammen, die daraufhin zu Boden stürzte und verletzt wurde.

Die Rettungsdienste leisteten nach dem Unfall Erstversorgung, und die verletzte Fußgängerin wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme musste der Kirchweg vollständig gesperrt werden. Über die Schwere der Verletzungen der Frau sowie Alter der Beteiligten liegt uns noch noch keine Info vor.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de