Vorfall auf der Hüttentalstraße: Medizinischer Notfall führt zu gefährlichem Fahrmanöver

(wS/red) Kreuztal 17.11.2023 | Ein ungewöhnlicher Vorfall ereignete sich heute gegen 15:20 Uhr auf der Hüttentalstraße (HTS), als ein A-Klasse Mercedes auf dem Weg von Geisweid in Richtung Kreuztal unterwegs war. Die Polizei erhielt einen Anruf über ein Fahrzeug, das in „Schlangenlinien“ die Schnellstraße befuhr.

Im weiteren Verlauf kollidierte der PKW zweimal mit den Leitplanken. Rettungskräfte machten sich darfaufhin unverzüglich auf den Weg.

Die Einsatzkräfte fanden das Fahrzeug stehend auf der HTS vor, kurz hinter der Auffahrt Kreuztal in Fahrtrichtung Krombach. Am Steuer des Fahrzeugs befand sich ein Fahrer, der offenbar einen internistischen Notfall erlitten hatte und nicht mehr ansprechbar war. Durch die schnelle Reaktion der Einsatzkräfte konnte dem Mann schnell geholfen werden. Er wurde umgehend nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Abtransport des seitlich beschädigten Fahrzeugs. Aufgrund des Unfalls und des Rettungseinsatzes kam es auf der Hüttentalstraße zwischen Buschhütten und Krombach zu einem leichten Stau. Die Polizei ermittelt nun die genauen Umstände des Vorfalls.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de